Nisan ayı enflasyon verisi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?

TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak, 2025 Mayıs ayının 3'ü hafta sonuna denk geldiği için, Nisan ayına ait TÜFE verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Bu açıklama, özellikle ekonomik beklentilerin şekilleneceği önemli bir an olacak. Çünkü bu veriler, hem kısa vadeli hem de orta vadeli ekonomik kararları etkileyebilir.
Piyasa Katılımcıları Anketi Ne Diyor?
Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi, 2025 Nisan ayı için enflasyon beklentilerinin yükseldiğini ortaya koyuyor. Ankette yer alan 71 katılımcı, Nisan ayında TÜFE artışının bir önceki döneme göre daha yüksek olacağını öngörüyor. Önceki anket döneminde yüzde 2,25 seviyesinde olan Nisan ayı TÜFE artış beklentisi, bu ay yüzde 3,07'ye çıkmış durumda. Bu durum, enflasyonun yıl boyunca nasıl bir seyir izleyeceği konusunda önemli ipuçları veriyor.
Yıllık Enflasyon Beklentisinde Yükseliş
Anket sonuçlarına göre, yıl sonu için TÜFE beklentisi de artış gösterdi. 2025 yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki dönemde yüzde 28,04 iken, bu sefer yüzde 29,98 seviyesine yükselmiş durumda. Bu da, yılın geri kalanında enflasyonist baskıların devam edeceğini ve ekonomide fiyat artışlarının süreceğini gösteriyor.
12 Aylık ve 24 Aylık Enflasyon Beklentileri
2025'in 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi de yükseldi. Katılımcıların görüşlerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,55'ten yüzde 25,56'ya çıktı. Bu durum, kısa vadede enflasyonun nasıl şekilleneceği konusunda net bir izlenim sunuyor. Ayrıca, 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi de bir miktar artarak yüzde 17,69'a çıkmış durumda. Katılımcılar, 12 ay sonrası için TÜFE'nin yüzde 23,00-25,99 aralığında, 24 ay sonrası için ise yüzde 16,00-18,99 aralığında olacağına dair tahminde bulunuyor.
Kira Artışlarından Maaş Zamlarına Kadar Etkili Olacak
Nisan ayı enflasyon verileri, sadece ekonomik göstergeler açısından değil, aynı zamanda vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen unsurlar açısından da kritik önem taşıyor. Özellikle kira artış oranları, temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamları gibi konular, bu verilerle şekillenecek. Enflasyon oranlarının yüksek olması, yaşam maliyetlerini artırırken, maaş artışlarının da yetersiz kalması durumu gündeme gelebilir.