Nisan ayı enflasyon verisi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?

2025 Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala, ekonomi gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay düzenli olarak yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile ekonomideki enflasyonist baskıları gözler önüne seriyor. Bu ay açıklanacak veriler özellikle memur ve emekli maaş zamları ile kira artış oranları gibi pek çok alanda belirleyici bir rol oynayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:45 PAYLAŞ ABONE OL

TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak, 2025 Mayıs ayının 3'ü hafta sonuna denk geldiği için, Nisan ayına ait TÜFE verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Bu açıklama, özellikle ekonomik beklentilerin şekilleneceği önemli bir an olacak. Çünkü bu veriler, hem kısa vadeli hem de orta vadeli ekonomik kararları etkileyebilir.

A Haber foto arşiv Piyasa Katılımcıları Anketi Ne Diyor? Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi, 2025 Nisan ayı için enflasyon beklentilerinin yükseldiğini ortaya koyuyor. Ankette yer alan 71 katılımcı, Nisan ayında TÜFE artışının bir önceki döneme göre daha yüksek olacağını öngörüyor. Önceki anket döneminde yüzde 2,25 seviyesinde olan Nisan ayı TÜFE artış beklentisi, bu ay yüzde 3,07'ye çıkmış durumda. Bu durum, enflasyonun yıl boyunca nasıl bir seyir izleyeceği konusunda önemli ipuçları veriyor.