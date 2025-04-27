20. İstanbul Yarı Maratonu saat kaçta, nerede olacak? 20. İstanbul Yarı Maratonu güzergah bilgileri...

Yarış günü sabah 04.30 itibarıyla parkur üzerindeki tüm yollar araç trafiğine kapatılacak. 10K yarışına katılacak sporcular için alan girişleri 06.30'da, 21K yarışçıları için ise 07.15'te açılacak.
10K yarışının başlangıç saati 08.00, elit atletler ve 21K koşucularının başlangıç saati ise 09.15 olarak belirlendi. 10K yarışının 09.30'da, 21K yarışının ise 12.40'ta tamamlanması planlanıyor.
Trafiğin kademeli olarak açılması Balat'ta 11.05, Sirkeci'de 11.45 ve Yenikapı'da 13.30'da gerçekleşecek.
Parkur Bilgisi
Yarış Yenikapı Miting Alanı önündeki LANGA otobüs durağından başlayacak. Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı ve Sarayburnu güzergâhı takip edilecek.
Sirkeci'den Galata Köprüsü'ne ilerleyen sporcular, köprüyü geçtikten sonra "U" dönüşü yaparak Eminönü yönüne dönecek. Unkapanı, Cibali ve Ayvansaray güzergâhı izlenecek. Haliç Köprüsü'ne varmadan yapılacak ikinci "U" dönüşü ile sporcular başlangıç noktasına geri dönecek.
21K yarışında zaman sınırı 3 saat 25 dakika olarak açıklandı.
Ödül Dağılımı
Erkekler ve kadınlar genel klasmanında dereceye giren sporculara toplam 106.000 dolar ödül verilecek.
Birinci olan atletler 15.000 dolar, ikinci olanlar 10.000 dolar, üçüncüler ise 8.000 dolar kazanacak. Ödüller sekizinci sıraya kadar devam edecek.