20. İstanbul Yarı Maratonu saat kaçta, nerede olacak? 20. İstanbul Yarı Maratonu güzergah bilgileri...

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Ödül Dağılımı

Erkekler ve kadınlar genel klasmanında dereceye giren sporculara toplam 106.000 dolar ödül verilecek.

Birinci olan atletler 15.000 dolar, ikinci olanlar 10.000 dolar, üçüncüler ise 8.000 dolar kazanacak. Ödüller sekizinci sıraya kadar devam edecek.