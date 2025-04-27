İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü

Ortaokul 5-8. Sınıflar İçin Taban Puanlar

Ortaokul seviyesindeki öğrenciler için bursluluk sınavı taban puanları her yıl değişkenlik gösterse de, geçmiş yıllarda aşağıdaki gibi bir dağılım gözlemlendi:

5. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı: 462,356

6. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı: 450

7. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı: 453

8. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı: 462

Öğretmen çocuğu, oturduğu yerde okul olmayanlar ve kanunla özel hak tanınan öğrenciler için belirlenen kontenjanlarda ise puanlar biraz daha yüksek olabiliyor. Bu kategorilere ait puanlar genellikle 460 ile 475 arasında değişiyor.