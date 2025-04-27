İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü
2025 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) için en çok merak edilen konulardan biri kaç puanla burs kazanılacağı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için yapılan bu sınavda, 5,6,7,8,9,10 ve 11'inci sınıflar için ayrı kontenjanlar belirleniyor. Öğrencilerin başarıları, çeşitli kontenjanlar dahilinde değerlendirilecek ve kazananlara aylık burs ödemesi yapılacak. Peki bursluluk sınavını kazanmak için hangi puanlar gerekir? İşte sınavın puan hesaplama formülü ve detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:51