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İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü

2025 MEB bursluluk sınavı (İOKBS) için en çok merak edilen konulardan biri kaç puanla burs kazanılacağı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için yapılan bu sınavda, 5,6,7,8,9,10 ve 11'inci sınıflar için ayrı kontenjanlar belirleniyor. Öğrencilerin başarıları, çeşitli kontenjanlar dahilinde değerlendirilecek ve kazananlara aylık burs ödemesi yapılacak. Peki bursluluk sınavını kazanmak için hangi puanlar gerekir? İşte sınavın puan hesaplama formülü ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:51
İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü

Türkiye genelinde 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilen MEB Bursluluk Sınavı (İOKBS), binlerce öğrencinin katılımıyla büyük bir ilgi gördü. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenecek. Ancak bursluluk sınavını kazanabilmek için gerekli olan puanları öğrenmek isteyen adaylar, geçmiş yılların puanlarına bakarak bir fikir edinmeye çalışıyor. Peki 2025 yılı için bursluluk sınavını kazanmak adına hangi puanı almak gerekiyor?

İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü

İOKBS Puan Hesaplama Sistemi: Nasıl Hesaplanıyor?

İOKBS'de adayların performansları, belirli bir hesaplama sistemine göre değerlendirilir. Her testin doğru ve yanlış cevapları belirlenir. Yanlış cevap sayısının üçte biri doğru cevaplardan çıkarılarak ham puanlar hesaplanır. Öğrencilerin doğru cevaplarının toplamı, sınavın genel ortalamasıyla karşılaştırılarak ağırlıklı standart puanlar oluşturulur.

İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü

Bu işlem sonucunda, öğrencilerin sınav puanları 100 ile 500 arasında bir puan aralığına dönüştürülür. Ancak her öğrencinin puanı sadece ham puanlar üzerinden değil, aynı zamanda testlerin standart sapmalarına göre de hesaplanır.

İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü

Bursluluk Sınavı Taban Puanları: 2025 Yılı İçin Beklentiler

MEB, bursluluk sınavı taban puanlarını her yıl sınavın zorluk derecesine ve adayların genel performansına göre belirler. Ancak, geçmiş yıllara bakıldığında ortalama puanların belirli aralıklarla değiştiği görülüyor. 2025 yılı için henüz kesin bir taban puan açıklaması yapılmasa da, önceki yıllarda farklı sınıflar için belirlenen taban puanlar şu şekildeydi:

İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü

Ortaokul 5-8. Sınıflar İçin Taban Puanlar

Ortaokul seviyesindeki öğrenciler için bursluluk sınavı taban puanları her yıl değişkenlik gösterse de, geçmiş yıllarda aşağıdaki gibi bir dağılım gözlemlendi:

5. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı: 462,356

6. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı: 450

7. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı: 453

8. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı: 462

Öğretmen çocuğu, oturduğu yerde okul olmayanlar ve kanunla özel hak tanınan öğrenciler için belirlenen kontenjanlarda ise puanlar biraz daha yüksek olabiliyor. Bu kategorilere ait puanlar genellikle 460 ile 475 arasında değişiyor.

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