LGS 2025 sınav takvimi | LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? Giriş belgesi erişem açıldı mı?

MEB, 2025 yılına ait sınav takvimini yayımlayarak LGS sınav tarihini resmen duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait merkezi sınav 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihi bekleyen öğrenciler, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sınav hazırlıklarına hız vermeye başladı.
Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Duyurulacak?
Sınav giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınacak. Fotoğraflı ve mühürlü giriş belgeleri, onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınav günü, giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleriyle sınav merkezine gitmeleri gerekecek. Bu belgelerin eksiksiz olması, öğrencilerin sınavda sorun yaşamamaları adına büyük önem taşıyor.
LGS Sınav Süresi ve Oturumlar
2025 LGS, iki oturum halinde yapılacak. İlk oturum 09.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak.
İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Bu oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.
LGS 2025 İçin Geri Sayım Başladı
15 Haziran'a sayılı günler kala öğrenciler, sınav için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Eğitimciler ve veliler de çocuklarının başarılarına katkı sağlamak için çeşitli rehberlik ve destek hizmetleri sunuyor. Hem öğrenciler hem de veliler, sınav sürecini en verimli şekilde geçirebilmek için doğru planlamalar yapıyor. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte, hem öğrenciler hem de aileler bu önemli gün için hazırlıklarını sürdürüyor.