LGS 2025 sınav takvimi | LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? Giriş belgesi erişem açıldı mı?

İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Bu oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.

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LGS 2025 İçin Geri Sayım Başladı

15 Haziran'a sayılı günler kala öğrenciler, sınav için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Eğitimciler ve veliler de çocuklarının başarılarına katkı sağlamak için çeşitli rehberlik ve destek hizmetleri sunuyor. Hem öğrenciler hem de veliler, sınav sürecini en verimli şekilde geçirebilmek için doğru planlamalar yapıyor. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte, hem öğrenciler hem de aileler bu önemli gün için hazırlıklarını sürdürüyor.