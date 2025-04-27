Bursluluk sınavına uçlu kalem ile girilir mi, tek oturum mu? Sınavda yanımızda neler olmalı?

Bursluluk sınavı, 27 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Öğrencilerin sınav öncesinde kimlik kontrollerinin yapılabilmesi ve salonlara zamanında yerleştirilebilmeleri için saat 09.30'da sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gerekiyor.
Sınav Süresi ve Soru Sayısı
Sınavda her sınıf seviyesine 80 soru yöneltilecek. Sorular dört seçenekli olacak ve öğrencilerin tüm sorulara yanıt verebilmeleri için 100 dakika süre tanınacak. Buna göre, sınav 11.40'ta sona erecek.
Yanınızda Neler Olmalı?
Öğrencilerin sınava gelirken mutlaka geçerli kimlik belgelerini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerliliği devam eden pasaport; KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) yanlarında bulundurmaları şart. Ayrıca koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi de gerekli malzemeler arasında.
Okul müdürlükleri tarafından alınan ve mühürlenerek onaylanan fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise öğrencinin sınava gireceği salon ve sıraya önceden bırakılacak. Bu nedenle öğrencilerin ayrıca giriş belgesi taşımasına gerek olmayacak.
Sınav Öncesi Son Hatırlatmalar
Öğrencilerin sınav günü rahat bir şekilde süreci tamamlayabilmeleri için en az yarım saat önce sınav binasında olmaları öneriliyor. Geç kalan öğrencilerin sınava alınmayabileceği vurgulanırken, kimlik belgesi ve sınav malzemelerinin eksiksiz olması gerektiği hatırlatılıyor.