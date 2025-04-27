Bursluluk sınavına uçlu kalem ile girilir mi, tek oturum mu? Sınavda yanımızda neler olmalı?

Sınavda her sınıf seviyesine 80 soru yöneltilecek. Sorular dört seçenekli olacak ve öğrencilerin tüm sorulara yanıt verebilmeleri için 100 dakika süre tanınacak. Buna göre, sınav 11.40'ta sona erecek.

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Yanınızda Neler Olmalı?

Öğrencilerin sınava gelirken mutlaka geçerli kimlik belgelerini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerliliği devam eden pasaport; KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) yanlarında bulundurmaları şart. Ayrıca koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi de gerekli malzemeler arasında.