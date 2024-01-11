Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti | Bebek puseti ve kanlı yatak bulunmuştu

KADINLAR BÖLÜMÜYLE BAĞLANTISI OLABİLİR

Görgü tanıklarının ifadelerine göre 6 ay öncesine kadar yer altından kazma eylemi olduğunu düşündükleri sesler geliyordu. Tünellerin tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmese de sosyal medyada tünellerin kazılmasına ilişkin birkaç neden öne çıktı.

Tünellerin pandemi döneminde karantina kurallarını ihlal ederek gizlice ibadet edebilmek amacıyla yapıldığı iddia edildi. Bir diğer iddia ise tünellerin bir başka sokakta bulunan kadınlar bölümü ile bir köprü kurmak için inşa edilmiş olabileceğiydi.