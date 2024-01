Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti | Bebek puseti ve kanlı yatak bulunmuştu

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

ABD'de New York Belediyesi, altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tünellerin bulunduğu sinagog ve bazı binalara yönelik tahliye kararı aldı. New York Belediyesi İskan Dairesi Basın Sözcüsü Andrew Rudansky, haber ajansı The Associated Press'e yaptığı açıklamada, geniş kapsamlı incelemelerin ardından tünellerin üstündeki sinagog ve çevresindeki bazı binaların güvenlik gerekçesiyle tahliye edileceğini duyurdu.