Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti | Bebek puseti ve kanlı yatak bulunmuştu
Dünya, ABD'nin New York kentindeki sinagogda bulunan gizli tünel skandalıyla çalkalanıyor. Chabad Lubavitch sinagogunun altındaki tünelden çıkan bebek puseti ve lekeli yatak görüntüleri infial yaratırken insan ticareti ve pedofili iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. Yahudi hareketi sözcüsünden konuyla ilgili bir yeni bir açıklama geldi.
ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altından çıkan gizli tünel, dünyanın gündemine oturdu. 9 Ocak tarihinde, Crown Heights semtindeki bir sinagogun altında yasa dışı bir şekilde tünel kazıldığı ortaya çıktı.
Hasidik Yahudilerin ikamet ettiği bir bölgede yaşanan olayda çevre sakinleri, tünellerin geçtiğimiz aylara kadar bilinmediğini savundu.
Tünelleri betonla kapatmak için sinagoga inşaat ve polis ekibi gönderildi. Ancak baskın yaşanan sinagogda bulunan kişilerin polise karşı koyduğu ve tünellerden kaçmaya çalıştıkları anlar gündeme damga vurdu.
Baskın sırasında sinagogda eğitim gören öğrencilerin ve cemaat üyeleriyle polis arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili yeni gelişmeler, ABD medyasında yer alırken insan ticareti ve pedofili ağı suçlamaları da giderek yoğunlaştı.
OLAYLAR NASIL BAŞLADI?
"Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog, 9 Ocak tarihinde ABD polisi tarafından basıldı. Sinagogun içinde ahşap panellerle kapatılmış bölgelerin sökülmesi sonucu gizli tüneller olduğu keşfedildi.
Polisin ahşap paneli tamamen sökmesini ve tünellere ulaşmasını engellemeye çalışan Yahudi cemaati, polisle çatıştı. Tünele girişlere engel olmaya çalışanlarla polis arasında arbede yaşandı.
TÜNELLER NEDEN İNŞA EDİLDİ?
ABD medyasında yer alan haberlere göre Yahudi topluluk, bir süredir mülkte gizlice tünel inşa ediyordu.
Topluluk arasında her geçen gün daha sık konuşulmaya başlayan bu konu, geçtiğimiz hafta olay yerine gelen bir çimento kamyonunun görülmesiyle alev aldı. Söylentilerin giderek yükselmesinin ardından New York polisine gelen ihbarlarda artış yaşandı.
KADINLAR BÖLÜMÜYLE BAĞLANTISI OLABİLİR
Görgü tanıklarının ifadelerine göre 6 ay öncesine kadar yer altından kazma eylemi olduğunu düşündükleri sesler geliyordu. Tünellerin tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmese de sosyal medyada tünellerin kazılmasına ilişkin birkaç neden öne çıktı.
Tünellerin pandemi döneminde karantina kurallarını ihlal ederek gizlice ibadet edebilmek amacıyla yapıldığı iddia edildi. Bir diğer iddia ise tünellerin bir başka sokakta bulunan kadınlar bölümü ile bir köprü kurmak için inşa edilmiş olabileceğiydi.
KANLI YATAK VE BEBEK PUSETİ
Tünellerin içine girilmesinin ardındansa şoke eden görüntüler birbirini takip etti. İçinde çok sayıda eşya bulunan tünellerden kan lekesi olduğu düşünülen kirli bir yatak ve bebek puseti de çıktı.
İnfial yaratan görüntüler, insan ticareti ve pedofili şebekesi gibi iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı.
SÖZCÜ "VANDALİZM" DEDİ
Chabad Lubavitch Merkezi Sözcüsü, olaylarından ardından yaptığı açıklamada olayın "bir grup genç öğrenci tarafından yapılmış bir Vandalizm" hareketi olduğunu savundu.
Sinagogun, bu Vandalizm nedeniyle zarar görmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten sözcü, New York Polisi'ne profesyonelliği için teşekkür etti.
DİKKAT ÇEKEN ÇOCUK MÜZESİ DETAYI
Gündeme gelen yeni görüntüler ise sinagogla bir çocuk müzesi arasında bir geçiş inşa edilmiş olabileceği iddialarını gündeme getirdi. Baskın sırasında tünelin arka sokaktaki çıkışından kaçmaya çalışırken görüntülenen bir kişinin olduğu sokakta, bir çocuk müzesi bulunduğu anlaşıldı.
Tünellerin uzunluğu ve tüm bağlantıları kamuoyuna henüz açıklanmazken çocuk müzesine uzanmış olabilme ihtimali sosyal medyada oldukça ses getirdi.
Öte yandan bu görüntüler, organ kaçakçılığı ve çocuk istismarı iddialarını da gündeme taşıdı. Bazı kaynaklar bunların Yahudi karşıtlığını körüklemek için yapıldığını ileri sürdü.
TAHLİYE KARARI VERİLDİ
ABD'de New York Belediyesi, altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tünellerin bulunduğu sinagog ve bazı binalara yönelik tahliye kararı aldı. New York Belediyesi İskan Dairesi Basın Sözcüsü Andrew Rudansky, haber ajansı The Associated Press'e yaptığı açıklamada, geniş kapsamlı incelemelerin ardından tünellerin üstündeki sinagog ve çevresindeki bazı binaların güvenlik gerekçesiyle tahliye edileceğini duyurdu.
Rudansky, tünellerin sinagogun arkasındaki iki katlı bir binada yapısal sorunlara yol açtığı ve söz konusu bina için de tahliye kararı alındığını ifade etti.
Sinagogun ve bazı binaların altındaki tünellerin yasa dışı olarak açıldığını vurgulayan sözcü, bu tünellerde moloz, pislik ve bazı aletler bulunduğu bilgisini paylaştı. Rudansky ayrıca tahliye işleminin uygulanmasının ardından binalarda güçlendirme çalışmaları yapılacağını kaydetti.
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