İran’ın eli tetikte! İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde her şey olabilir
ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimalin mümkün olacağını" aktardı. Abdullahiyan “İsrail'in işlediği savaş suçlarının bir an önce durdurulması yönünde” dünyaya harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.
İşgalci İsrail Gazze'de yaşlı genç çocuk demeden bombalamaya devam ediyor. Bölgede adeta soykırım yapan bebek katili İsrail, savaş suçu işleyerek okul ve camilerin yanı sıra hastaneleri vuruyor. Bununla kalmayıp fosfor bombaları yağdırdığı masumları acı çektirerek katlediyor.
ABD destekli saldırılarına son vermeyen soykırımcı örgüt, ateşkes çağrılarına da yanıt vermiyor.
DÜNYA BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİ!
ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) konuşan Abdullahiyan, "Bu çatışmanın yayılmasını gerçekten istemiyoruz. Aslında herkese İsrail'in işlediği savaş suçlarının bir an önce durdurulması yönünde harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.
İşgalcilerin Gazze'de hedef gözetmeksizin saldırılarında büyük çoğunluğu sivil, yarısı çocuk olmak üzere 7 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Abdullahiyan, "bölgenin barut fıçısı haline geldiğini ve bu duruma tahammül edilmesinin zor olduğunu" belirtti.
İRAN'IN ELİ TETİKTE!
İran'ın bölgedeki müttefiklerine itidal tavsiye edip etmediğinin sorulması üzerine Abdullahiyan, şöyle devam etti:
"Bölgedeki direniş grupları kararlarını kendileri veriyor. Her an her şey olabilir. ABD'yi İsrail rejimine verdiği açık destekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Bölgeden aldığımız bilgilere göre İsrail'in hem güvenlik hem de siyasi sistemi tamamen çökmüş durumda. Şu anda İsrail'de işlevsel olan tek şey, ABD tarafından yönetilen savaş makinesidir."
İranlı Bakan, bölgedeki İran destekli silahlı grupların İsrail ve ABD'ye ait bazı hedeflere saldırıları hakkında ise "Planlardan anladığım kadarıyla elleri tetikte. Tanık olduğunuzdan çok daha güçlü ve derin. Bu durum devam ederse, Gazze ve Batı Şeria'da hala kadın, çocuk ve siviller öldürülürse bölgede her ihtimalin mümkün olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Hamas'ın Filistin'de bir kurtuluş hareketi olduğunu ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini belirten Abdullahiyan, "İşgal altındaki topraklar kurtarılıncaya kadar bu kurtuluş hareketine siyasi destek veriyoruz." diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ayrıca Hamas'ın İsrailli sivil esirleri ateşkesin sağlanması halinde serbest bırakabileceğini kendilerine ilettiğini sözlerine ekledi.
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