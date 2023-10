İran’ın eli tetikte! İran Dışişleri Bakanı: İsrail’in durdurulmaması halinde her şey olabilir

İRAN'IN ELİ TETİKTE!

İran'ın bölgedeki müttefiklerine itidal tavsiye edip etmediğinin sorulması üzerine Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"Bölgedeki direniş grupları kararlarını kendileri veriyor. Her an her şey olabilir. ABD'yi İsrail rejimine verdiği açık destekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Bölgeden aldığımız bilgilere göre İsrail'in hem güvenlik hem de siyasi sistemi tamamen çökmüş durumda. Şu anda İsrail'de işlevsel olan tek şey, ABD tarafından yönetilen savaş makinesidir."

İranlı Bakan, bölgedeki İran destekli silahlı grupların İsrail ve ABD'ye ait bazı hedeflere saldırıları hakkında ise "Planlardan anladığım kadarıyla elleri tetikte. Tanık olduğunuzdan çok daha güçlü ve derin. Bu durum devam ederse, Gazze ve Batı Şeria'da hala kadın, çocuk ve siviller öldürülürse bölgede her ihtimalin mümkün olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.