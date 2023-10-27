İran’dan katil İsrail ve destekçisi ABD’ye çok net uyarı: Gazze’de soykırım devam ederse bu ateşten kurtulamayacaklar

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ABD ve bazı Batılı ülkelerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına verdikleri desteği eleştiren Abdullahiyan, "Güvenlik Konseyinde alınan kararlar İsrail'i Gazze saldırılarını destekliyor ve Filistinlileri terörist olarak adlandırarak onların işgale karşı meşru savunma haklarını görmezden geliyor.

Güvenlik Konseyi barışın sağlanmasında yetersiz kaldı. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Gazze'de sadece 3 hafta içerisinde 7 bin Filistinli sivilin katledilmesini izlediler. Ayrıca bu rejime silah ve para desteği de sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.