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İsrail yeni katliama hazırlanıyor! Şifa Hastanesinin çevresini bombalayıp hastaneyi boşaltın uyarısı yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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İsrail yeni katliama hazırlanıyor! Şifa Hastanesinin çevresini bombalayıp hastaneyi boşaltın uyarısı yaptı

Gazze'de 21 gündür soykırım yapan İsrail, savaş hukukunu hiçe sayan görülmemiş saldırılara imza atıyor. Sivil, çocuk, kadın ayrımı gözetmeyen katil ordusu okul, cami, kilise ve hastaneyi bombalayarak katliam yapıyor. Terör devleti son olarak Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni de hedef gösterdi. Öte yandan İsrail akşam saatlerinde hastanenin çevresini bombalarken, hastaneyi boşaltın uyarısı yaptı. Gelen son dakika haberine göre BM, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesini hedef göstermesiyle ilgili "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır." açıklamasında bulundu.

Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Katil İsrail, günlerdir Gazze'de kadın çocuk ayırt etmeden sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor.

Katil İsrail daha önce El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. O terör devleti şimdi de ablukanın sıkılaştırıldığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni de hedef gösterdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nden Hamas'ın saldırı düzenlediğini savunarak, hastanelerin "terör amaçlı olarak kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği" iddiasında bulundu.

Sözcü, birtakım ses kayıtları ve ordu tarafından çizilmiş grafiklerin hastanenin Hamas tarafından üs olarak kullanıldığını kanıtladığını savundu.

Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Gazze Şeridinde İsrail'in sıkılaştırdığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısına değinen Hagari, Şifa Hastanesindeki yakıtın Hamas tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Hagari, hastaneler dahil Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesini istedi.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde özellikle kuzeye yoğunlaştırdığı şiddetli hava saldırıları nedeniyle binlerce yaralıyla dolmuştu.

Tedavileri devam eden binlerce sivilin yanında, bombardımanlarda hayatta kalabilen sivillerden binlercesi de sığınmak için hastane binasına, bahçesine ve yakın çevresine akın etmişti.

Hastane hizmetleri, İsrail'in Gazze'ye savaş hukukunu hiçe sayarak uyguladığı katı abluka nedeniyle durma noktasına gelmişti.

AKŞAM SAATLERİNDE ÇEVRESİ BOMBALANDI

Katil İsrail ordusu bugün akşam saatlerinde Gazze'ye bomba yağdırdı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

İşte Kavasoğlu'nun Şifa Hastanesi ile ilgili açıklamaları:

Şifa Hastanesi için bugün uyarılar yapıldı. Şifa Hastanesi bölgenin en büyük hastanesi. Sadece 4 bin yaralı 12 binden fazla sığınmacı var hastanede. İsrail bugün dedi ki "Hamas'ın karargahları var o hastanenin altında ve boşaltmazsanız vuracağız" yani yaralı ya da yaralı değil 16 bin kişinin barınmaya çalıştığı bir hastane için uyarı yapıldı. Tutun ki orası Hamas'ın karargahı 16 bin kişiye boşaltın çağrısı yaparken bu bombardımanda nereye gitmeleri bekleniyor. Bu insanları burayı nasıl terk edebilir. 400 bin kişi bu bombardıman altında bölgeyi nasıl terk edebilir. Terk etmeleri söz konusu değil güneyde de aynı şeyler söz konusu. BM "Ne kuzey ne güney Gazze'nin hiçbir yeri artık güvenli değil." Daha ne olması gerekiyor gerçekten anlamak mümkün değil. İşte simsiyah Gazze kapkaranlık bir Gazze. Sadece bombardımanla aydınlanan Gazze.

BM: SAĞLIK TESİSLERİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRI ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN İHLALİ OLACAKTIR

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, "Dünya Sağlık Örgütü, Şifa Hastanesini Gazze'deki en büyük sağlık tesislerinden biri ilan etti. Hastanenin yaralı siviller, kanser hastaları ve bebeklerle dolu olduğu, hatta insanların hastanenin bahçesi ve merdivenlerine taştığı görülüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hastanenin Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını iddia eden görseller paylaştı. Hastaneye yönelik saldırı ihtimali hakkında bilginiz var mı? Varsa ne tür önlemler alıyorsunuz? İsrail ordusuna bir çağrınız var mı?" sorularını yanıtladı.

Söz konusu sağlık tesisinin BM tarafından yönetilen bir hastane olmadığını vurgulayan Dujarric, İsrail'in iddialarını teyit etme durumu olmadığını dile getirdi.

Dujarric, "Daha önce de çok kez ifade ettiğimiz gibi, sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır." dedi.

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