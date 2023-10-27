İsrail yeni katliama hazırlanıyor! Şifa Hastanesinin çevresini bombalayıp hastaneyi boşaltın uyarısı yaptı

BM: SAĞLIK TESİSLERİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRI ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN İHLALİ OLACAKTIR

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, "Dünya Sağlık Örgütü, Şifa Hastanesini Gazze'deki en büyük sağlık tesislerinden biri ilan etti. Hastanenin yaralı siviller, kanser hastaları ve bebeklerle dolu olduğu, hatta insanların hastanenin bahçesi ve merdivenlerine taştığı görülüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hastanenin Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını iddia eden görseller paylaştı. Hastaneye yönelik saldırı ihtimali hakkında bilginiz var mı? Varsa ne tür önlemler alıyorsunuz? İsrail ordusuna bir çağrınız var mı?" sorularını yanıtladı.

Söz konusu sağlık tesisinin BM tarafından yönetilen bir hastane olmadığını vurgulayan Dujarric, İsrail'in iddialarını teyit etme durumu olmadığını dile getirdi.

Dujarric, "Daha önce de çok kez ifade ettiğimiz gibi, sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır." dedi.