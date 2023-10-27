İşgalci İsrail’in 42 noktadaki iletişim ağı vuruldu! Hizbullah açıkladı

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 4 sivil, İsrail'de bir sivil öldü.