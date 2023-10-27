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İşgalci İsrail'in 42 noktadaki iletişim ağı vuruldu! Hizbullah açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2023
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İşgalci İsrail’in 42 noktadaki iletişim ağı vuruldu! Hizbullah açıkladı

Gazze’de soykırım yapan bebek katili İsrail’in 42 noktadaki iletişim ağının vurulduğu açıklandı. İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışma halinde olan Hizbullah, 8 Ekim’den bu yana İsrail’e ait 42 askeri bölgedeki “iletişim ağı ekipmanlarının” hedef alındığını duyurdu. Çalışmanın bilançosunu Telegram hesabından paylaştı.

Gazze'ye uyguladığı abluka ve bombardımanlar nedeniyle Hizbullah ile çatışma halinde olan işgalci İsrail'in sınırdaki askeri noktalarında bulunan gözetleme kulelerindeki ekipmanların hedef alındığı aktarıldı.

EKİPMANLARI VURULDU

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, "Termal, gece görüş ve gözetleme kameralarıyla insansız hava aracı tespit eden ekipmanların vurulduğu" kaydedildi.

CASUS AĞI BAĞLANTISININ HEDEF ALINDIĞI BİLGİSİ

Açıklamada katil İsrail'e ait farklı radar sistemleri, istihbarat toplayan ve Lübnan'ın iç kesimlerine yerleştirilen casus ağı bağlantısını sağlayan ekipmanın da hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 4 sivil, İsrail'de bir sivil öldü.

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