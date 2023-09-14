ABD basınından itiraf: Amerika gücünü kaybetti! Orta Doğu’da yeni dönem

ABD'nin Orta Doğu'da izlediği politika uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde. ABD merkezli Foreign Policy (FP) bu durumuna dikkat çekti ve 'Amerika'nın Orta Doğu'sunun Sonu' başlıklı bir analiz yayınladı.

Yazıda 'Bölgenin dört büyük ülkesi Washington'un güvenini yitirdi' denildi.

'50 yılı aşkın bir süredir ve özellikle 1979 İran devriminden bu yana, ABD'nin Orta Doğu'daki politikaları ve girişimleri dört farklı bölgesel sütunla karmaşık bir ilişkiler ağına dayanıyordu' diyen FP bu 4 ülkenin Suudi Arabistan, İsrail, Türkiye ve Mısır olduğunun altını çizdi.

Hisham Melhem imzalı yazıda Suudi Arabistan, İsrail, Türkiye ve Mısır'ın liderlerinin Washington'un temel çıkarlarını açıkça göz ardı ederek kendi yollarını çizdikleri belirtildi.

'Açıkça söylemek gerekirse, Amerika'nın Orta Doğu'daki dört geleneksel dayanağı artık güvenilemeyecek kadar kırılgandır' denilen yazıda değişen statükonun da ortaya çıkan bu durumda etkisi olduğu şu ifadeler ile vurgulandı;

'Bir zamanlar ABD ile bağları güçlendiren tarihsel faktörler de ortadan kalktı. Bölge ülkeleri için tehdit oluşturan Sovyetler Birliği artık yok.'

Artık bölgeye yönelik bir tehdit bulunmadığına vurgu yapan FP 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Muhammed bin Salman ve Erdoğan ile bu liderlerin Biden'la olduğundan daha sıcak kişisel ilişkilere sahip' değerlendirmesinde bulundu.