ABD basınından itiraf: Amerika gücünü kaybetti! Orta Doğu’da yeni dönem

İSRAİL BASINI BM ZİRVESİNİ İŞARET ETTİ

İsrail ile Türkiye arasındaki buzlar erimeye devam ediyor. Karşılıklı atılan adımlar meyvelerini vermeye devam ederken. İki liderin ne zaman görüşeceği bir süredir merakla bekleniyordu.

İsrail basını sağlık nedenlerinden dolayı Türkiye ziyaretini iptal eden Netanyahu'nun BM zirvesinde Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

The Times of Israel iki liderin önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak zirvede bir araya geleceklerini yazdı.

NETANYAHU'NUN TÜRKİYE PLANI

Londra'da yayın yapan Suudi Arabistan merkezli Asharq Al-Awsat İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye planını yazmıştı.

Suudi gazete 'Netanyahu Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Gaz Boru Hattı Ulaştırmayı Düşünüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkmış, Netanyahu'nun bakanlık yetkililerine İsrail'in mevcut gaz ihracatına alternatifleri incelemesi talimatı verdiğini aktarmıştı.

'Göz önünde bulundurulan seçeneklerden biri, Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğal gaz sahası Leviathan'a kadar bir su altı boru hattının inşa edilmesi.' diyen Suudi gazete söz konusu plan kapsamında gaz Türkiye'ye, ardından da Güney Avrupa ülkelerine yönlendirileceğini yazmıştı.