Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşüne sayılı günler kaldı! “Dövüş benim ve Zuck’ın vakıfları tarafından yönetilecek”

ATMOSFER: ANTİK ROMA

Musk, merak edilen kafes dövüşüne ilişkin, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullandı.

The fight will be managed by my and Zuck's foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.