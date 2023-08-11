Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşüne sayılı günler kaldı! “Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek”
Elon Musk, Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün nerede gerçekleşeceğini duyurdu. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanıyla görüşme yaptığını belirten Musk, dövüşün temasının Antik Roma gibi olacağını ve modern herhangi bir şeyin bulunmayacağını belirtti.
Elon Musk'ın Twitter'da getirdiği kısıtlamanın ardından Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg, Threads uygulamasını kullanıcılara sunmuştu. Instagram'ın bu alt uygulamasına rekor katılım sağlanırken Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında kafes dövüşü müsabakası haberi patlak verdi. ilk olarak haziran ayında duyurulan kafes dövüşü planı, Musk'ın paylaşımıyla dünya basınında yer aldı. Zuckerberg ise ardından Musk'ın gönderisinin ekran görüntüsünü alarak "Bana konum gönder" mesajını paylaşmıştı. Musk, sahibi olduğu Twitter'dan yaptığı yeni duyuruyla kafes dövüşünün yerini ve tarihini açıkladı.
ATMOSFER: ANTİK ROMA
Musk, merak edilen kafes dövüşüne ilişkin, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullandı.
The fight will be managed by my and Zuck's foundations (not UFC).— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023
Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.
I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.
26 Ağustos'ta yapılması planlanan Elon Musk ve Mark Zuckerberg kapışmasının İtalya olacağı duyuruldu.
MUSK ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Geçtiğimiz günlerde Musk, erken saatlerde ofise ağırlık seti getirdiğini ve gün içerisinde ağırlık çalışması yaptığını açıklamış, "Antrenman için vaktim yok o yüzden onları ofise getirdim" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan kısa bir süre önce Brezilya jiu jitsuda mavi kuşak alan Zuckerberg, yakın bir zamanda kafes dövüşünün iki önemli ismi Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yle antrenman sonrası fotoğrafını paylaştı.
MUSK VE ZUCK ARASINDAKİ KAFES DÖVÜŞÜ NEREDE OLACAK?
Musk, Roma'da olacağını söylediği müsabaka için Kolezyum'u işaret etti.
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