Elon Musk ile Mark Zuckerberg kafes dövüşü canlı yayınlanacak! Beklenen açıklama geldi
Milyarderlerin kafes iddiaları günden güne kızışıyor. Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in kafes dövüşü açıklamalarına Musk noktayı koydu. Dövüşün yapılacağını belirten Musk, kafes dövüşünün eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda canlı yayınlanacağını da söyledi.
Twitter CEO'su Elon Musk ile Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg arasında yaşanan kafes dövüşü söylentilerinin ayrıntıları belli oldu.
Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu.
Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
Kafes dövüşü tartışmaları gündemdeyken Musk, akılalmaz bir küfürle gündeme gelmiş, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Zuck tam bir ga..t'' ifadelerini kullanmıştı.
İkilinin gerçekten dövüşüp dövüşmeyeceği konusu ise netlik kazandı. Musk, Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşünü" X platformu üzerinden canlı yayımlayacağını ve gelirini gaziler derneğine bağışlayacağını açıkladı.
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