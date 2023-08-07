Elon Musk ile Mark Zuckerberg kafes dövüşü canlı yayınlanacak! Beklenen açıklama geldi

Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim." ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN