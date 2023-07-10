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Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan Threads'ın sahibi Mark Zuckerberg'e ağır hakaret: Tam bir…

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Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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Twitter’ın sahibi Elon Musk’tan Threads’ın sahibi Mark Zuckerberg’e ağır hakaret: Tam bir…

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yaşanan kaos yeni bir boyut kazandı. Twitter’a karşı Meta’nın yeni sosyal medya platformu Threads’ın kullanıma açılmasının ardından ikili arasındaki kavga alevlendi. Elon Musk Twitter'da bir kullanıcının Zuckerberg'i etiketleyerek "Onu gerçekten kızdırmak için uzaya gitmelisin" paylaşımı yapması üzerine Elon Musk, Türkçe'de “gavat” manasına da gelen "Zuck is a cuck" yorumu yaptı. Zuckerberg’in bu argo hakarete ne cevap vereceği ise merak konusu…

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