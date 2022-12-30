Yunanistan’da deprem! Merkez üssü İyon Denizi | 2022 son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 00:12'de merkez üssü İyon Denizi olan ve Yunanistan'da hissedilen 4,5'lik deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği ise 6.56 kilometre olarak açıklandı.