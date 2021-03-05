05 Mart 2021, Cuma
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Saraybosna'dan "Love Erdoğan" mesajı

Son dakika haberi... 'in başkenti 'daki reklam panolarına, 'nin eyaletinde reklam panosunda yer alan "" ifadesine cevaben "" ilanı yansıtıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Saraybosna'dan Love Erdoğan mesajı

Başkentin farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki olarak "" ilanına yer verildi.

FETÖ mensubu derneğin 'daki 'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

FETÖ'nün alçak ilanları! AK Parti'den sert tepki FETÖ'NÜN ALÇAK İLANLARI! AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

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