Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada gelişme! Gizli mekan "Kütüphane"ye narkotik baskını
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu haber sunucularına da uzanmış ve bu kapsamda Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Soruşturmada flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada tanık ifadelerinde geçen Etiler'deki eğlence mekanı "Kütüphane"ye narkotik ekipleri tarafından bir baskın düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı.
Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ile suçlanıyor.
Ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer aldı. Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulandı.
GİZLİ MEKAN "KÜTÜPHANE"YE NARKOTİK BASKINI!
Soruşturmadaki tüm bu detaylar konuşulmaya devam ederken çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Ünlülerin uğrak mekanı olan ve soruşturmada tanıkların belirttiği Etiler'deki eğlence mekanı "Kütüphane"ye narkotik baskın düzenlendi ve baskında narkotik köpekleri ve çok sayıda polis yer aldı.
Soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin anlattıkları dikkat çekti. Spiker ifadesinde "Bir gün 'Kütüphane' diye bir mekana gittik. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık." dedi. Bu "Kütüphane" adlı mekan ise ünlü isimlerin sıklıkla tercih ettiği ve gizli bölmelerin geçitlerin yer aldığı bir yer olarak biliniyor.
Etiler'deki "Kütüphane" adlı mekana ise referansı olmayan ve tanıdığı olmayan giremiyor. İçeride fotoğraf ve video çekiminin izin verilmediği mekanda çekilmek istenen fotoğraflar yalnızca Kütüphane denilen yerin önünde oluyor.
Bu konuda oldukça sıkı bir tutuma sahip olan mekan içeride yasak olan yerlerde çekilen fotoğraflar güvenlikler tarafından telefondan silindiği gibi çöp kutusundan da siliniyor.
