Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada gelişme! Gizli mekan "Kütüphane"ye narkotik baskını

Fotoğraf-DHA

Ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer aldı. Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulandı.

GİZLİ MEKAN "KÜTÜPHANE"YE NARKOTİK BASKINI!

Soruşturmadaki tüm bu detaylar konuşulmaya devam ederken çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Ünlülerin uğrak mekanı olan ve soruşturmada tanıkların belirttiği Etiler'deki eğlence mekanı "Kütüphane"ye narkotik baskın düzenlendi ve baskında narkotik köpekleri ve çok sayıda polis yer aldı.