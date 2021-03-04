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AK Parti'den 'Stop Erdoğan' yazılı yalan ilanlara sert tepki: FETÖ yöneticileri insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır

'cülerin 'de ve Başkan Erdoğan'a yönelik saldırıları sürüyor. FETÖ'cüler bu sefer de 'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panolarına, Başkan Erdoğan aleyhinde çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi. AK Parti Sözcüsü duruma çok sert tepki gösterdi, "FETÖ yöneticileri tıpkı gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir." dedi.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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AK Parti'den 'Stop Erdoğan' yazılı yalan ilanlara sert tepki: FETÖ yöneticileri insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır

AK Parti Sözcüsü yaptığı açıklamada, "FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. Fetö yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir." dedi.

AK Parti Sözcücü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. Fetö'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. Fetö ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir.

FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. Fetö yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir.

Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor.

FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. Fetö yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir.

Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. FETÖ'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. FETÖ ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir."

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