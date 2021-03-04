AK Parti Sözcücü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. Fetö'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. Fetö ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir.