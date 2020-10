THE INTERCEPT'İ KURARKEN NEYİ AMAÇLIYORDU?

The Intercept'i kurarken en temel amacının editoryal alanda özgür editörlerden oluşan bir takım kurma amacının olduğunu belirten Greenwald, gazeteciliğin kısıtlanmadığını ve muhalif gazeteciliğinde de yapılabilir olduğunu göstermeyi amaçladığını ifade etti. Ortak kurucuları olan Jeremy Scahill ve Laura Poitras ile gazeteciliğin vizyonunu ve gazetecilik değerlerini uygulama noktasında The Intercept'i yarattıklarını söyleyen Grennwald, şu an kurumunun kendi vizyonları ile tamamen uyumsuz olduğunu belirtti.

GÖRÜLMEMİŞ BAKIŞ AÇILARINI YAYMAK İSTEMİŞTİK

The Intercept ile muhalif seslerin yükseldiği ve insanlar tarafından duyulmamış bakış açılarının sunulduğu bir akım yaratma amacı olduğunu ifade eden Greenwald,katı ve zorunlu bir ideoloji asla kabul edemeyeceğini söyledi. The Intercept'nin en azından kendisinin inandığı gazeteciliği yapması için gerekli kaynakları sağlaması durumunda geri kalan bazı şeyleri yutabileceğini söyleyen Greenwald, yaşananların kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti.

HUNTER&JOE BIDEN İDDİALARI

Makalesinde Hunter Biden ve Joe Biden'in, Ukrayna ve Çin ile arasındaki maddi ilişkileri ifşalar olduğunu belirten Greenwald, ABD'nin bir başkanlık seçimine giderken bu denli bir sansürle karşılaşmasının kendisi için kırmızı çizgi olduğunu sözlerine ekledi. Yazısının yayınlanması için Joe Biden ve Hunter Biden hakkındaki gerçekler konusunda susması istenen Greenwald, buna karakter olarak tamamen ters olduğunu söyledi.

THE INTERCEPT YANIT VERDİ: GAZETECİLİK ESASLARINDAN SAPAN BİZ DEĞİL GLENN'DİR

The Intercept ise kurucularından olan Greenwald'ın istifa metnine karşılık sert bir yanıt verdi. Greenwald'ın kendisi ile aynı fikirde olmayan kişileri ahlaksız olarak tanımladığını ve kendisinin sözlerini değiştirmeyi düşünen herkesi sansürcü ilan ettiğini iddia edilen yanıt metninde, iddiaları çürütmek için The Intercept'te yayınlanan Biden hakkındaki metinlerin incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Glenn Greenwald'ın iddialarının çarpıklık ve yanlışlarla dolu olduğunu iddia eden The Intercept editörleri de Greenwald'ı Trump kampanyası için çalıştığını iddia etti. "Gazeteciliğin esaslarından sapanın The Intercept değil Glenn'dir" ifadelerinin yer verildiği yazıda The Intercept'in korkusuz, titiz ve bağımsız bir medya kuruluşu olduğu vurgulandı.

