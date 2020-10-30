Glenn Greenwald kurucusu olduğu The Intercept'ten Joe Biden'i eleştirdiği makale sansürlendiği için istifa etti
ABD'nin köklü medya kuruluşlarından olan The Intercept'in kurucusu Glenn Greenwald, Joe Biden'ı eleştirdiği bir makalenin kendi kurumu tarafından sansürlenmesi üzerine istifa kararı aldığını duyurdu. Joe Biden ve Hunter Biden'ın Çin ve Ukrayna ile olan maddi ilişkileri noktasında ifşalar içeren makalenin yayınlanmamasının üzerine istifasını sunan Greenwald kurumu tarafından üstü kapalı şekilde tehdit edildiğini de ifade etti. "İstifa etmeseydim başkalarını uymaya çağırdığım gazetecilik ilkelerini çiğnerdim" diyen Greenwald, The Intercept'i kurarken muhalif seslerin yükseldiği ve insanlara farklı perspektifler sunmayı amaçladığını ancak kurumunun şu anda bu çizgiden çok uzak olduğunu da sözlerine ekledi.
AHABER.COM.TR ÖZEL HABER
ABD'de yayın yapan The Intercept'in kurucularından olan Glenn Greenwald, ABD Başkan adayı Joe Biden hakkında kaleme aldığı makalenin kendi kurumu tarafından sansürlenmesi sonrasında The Intercept'ten istifa ettiğini duyurdu. Greenwald konuya ilişkin uzun bir açıklama yayınladı.
JOE BIDEN'I ELEŞTİRMESİ SORUN OLDU
2013 yılında Jeremy Scahill ve Laura Poitras ile kurduğu The Intercept'ten istifa ettiğini duyuran Glenn Greenwald yaşanan süreci okurlarıyla paylaştı. Greenwald, Joe Biden'ı eleştirdiği makalenin yayınlanması için kurucusu olduğu The Intercept'in Biden'ın eleştirildiği bölümlerin makaleden çıkarılmasını şart koştuğunu açıkladı.
SÖZLEŞMEYE RAĞMEN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT
Gleen Greenwald kurumu ile olan sözleşmesinde Intercept tarafından reddedilen makaleleri başka bir medya kuruluşunda yayınlama konusunda hakkı olduğuna yönelik madde olmasına rağmen, kurum ve kurum avukatlarının makalenin başka bir medya kuruluşunda yayınlanmasının The Intercept için zararlı olacağını bildirdiğini de ifade etti. Greenwald bu noktada üstü kapalı şekilde tehdit edildiğini de belirtti.
FARKLI PERSPEKTİF VURGUSU
Gleen Greenwald makalesinin sansürlenmesi yerine diğer editörlere de farklı görüşlerde yazılar yazmaları gerektiğini tavsiye ettiğini belirtti. Okuyucuların doğru olanı seçmesi ve farklı perspektifler kazanmasını noktasına vurgu yapan Greenwald, bu noktada editörlerin makaleyi direkt olarak sansür yolunu seçtiğini de ifade etti.
MAKALESİ YAYINLANACAK
Greenwald'ın sansünlenen makalesinin "cesur bir muhabir ve iyi bir arkadaş" olarak tanımladığı Matt Taibbi ile birlikte ulusal ana akım medyayı saran giderek artan baskıcı iklimden uzak bir şekilde gazetecilik yapmak için Substack'te yayınlayacağını da duyurdu.
İSTİFA SÜRECİ: BAĞIMSIZ GAZETECİLİK ERDEMİ
İstifa etme kararı alırken ciddi anlamda zorluk yaşadığını belirten Greenwald, büyük bir kurumun desteğini gönüllü olarak feda ettiğini de sözlerine ekledi. Greenwald bağımsız gazetecilik erdemliğine inandığını için istifa kararını aldığını söyledi. Ayrıca küçük çocuklarını, ailesini ve sayısız yükümlülüğü olmasına rağmen istifa etmesi nedeniyle biraz endişeli olduğunu da ifade eden bağımsız gazeteci, fikirlerinin sansürlenmesi nedeniyle geceleri uyuyamadığı da sözlerine ekledi.
İSTİFA ETMESEYDİM BAŞKALARINI UYMAYA ÇAĞIRDIĞIM İLKELERİMİ ÇİĞNERDİM
İstifası sonrası olacak olan olaylar hakkında bedel ödemeye hazır olduğunu söyleyen Greenwald, sansürü kabul etseydim bundan utanç duyacağını ve başkalarını uymaya çağırdığı kendi ilke ve mesleki inançlarına ihanet etmiş olacağını da belirtti.
SADECE THE INTERCEPT'E AİT DEĞİL
Kendi medya kuruluşu tarafından sansürlenmesi noktasında bu baskıcı zihniyetin sadece The Intercept için geçerli olmadığını da belirten Greenwald, bu durumu haber odalarını kirleten bir virüs olarak gördüğünü ifade etti. On beş yıl önce baskıyla mücadele etme amacıyla siyaset konusunda yazmaya başladığını belirten Glenn Greenwald, boğucu kısıtlamalara ve dogmatik emirleri asla kabul etmeyeceğini söyledi.
THE INTERCEPT'İ KURARKEN NEYİ AMAÇLIYORDU?
The Intercept'i kurarken en temel amacının editoryal alanda özgür editörlerden oluşan bir takım kurma amacının olduğunu belirten Greenwald, gazeteciliğin kısıtlanmadığını ve muhalif gazeteciliğinde de yapılabilir olduğunu göstermeyi amaçladığını ifade etti. Ortak kurucuları olan Jeremy Scahill ve Laura Poitras ile gazeteciliğin vizyonunu ve gazetecilik değerlerini uygulama noktasında The Intercept'i yarattıklarını söyleyen Grennwald, şu an kurumunun kendi vizyonları ile tamamen uyumsuz olduğunu belirtti.
GÖRÜLMEMİŞ BAKIŞ AÇILARINI YAYMAK İSTEMİŞTİK
The Intercept ile muhalif seslerin yükseldiği ve insanlar tarafından duyulmamış bakış açılarının sunulduğu bir akım yaratma amacı olduğunu ifade eden Greenwald,katı ve zorunlu bir ideoloji asla kabul edemeyeceğini söyledi. The Intercept'nin en azından kendisinin inandığı gazeteciliği yapması için gerekli kaynakları sağlaması durumunda geri kalan bazı şeyleri yutabileceğini söyleyen Greenwald, yaşananların kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti.
HUNTER&JOE BIDEN İDDİALARI
Makalesinde Hunter Biden ve Joe Biden'in, Ukrayna ve Çin ile arasındaki maddi ilişkileri ifşalar olduğunu belirten Greenwald, ABD'nin bir başkanlık seçimine giderken bu denli bir sansürle karşılaşmasının kendisi için kırmızı çizgi olduğunu sözlerine ekledi. Yazısının yayınlanması için Joe Biden ve Hunter Biden hakkındaki gerçekler konusunda susması istenen Greenwald, buna karakter olarak tamamen ters olduğunu söyledi.
THE INTERCEPT YANIT VERDİ: GAZETECİLİK ESASLARINDAN SAPAN BİZ DEĞİL GLENN'DİR
The Intercept ise kurucularından olan Greenwald'ın istifa metnine karşılık sert bir yanıt verdi. Greenwald'ın kendisi ile aynı fikirde olmayan kişileri ahlaksız olarak tanımladığını ve kendisinin sözlerini değiştirmeyi düşünen herkesi sansürcü ilan ettiğini iddia edilen yanıt metninde, iddiaları çürütmek için The Intercept'te yayınlanan Biden hakkındaki metinlerin incelenmesi gerektiği ifade edildi.
Glenn Greenwald'ın iddialarının çarpıklık ve yanlışlarla dolu olduğunu iddia eden The Intercept editörleri de Greenwald'ı Trump kampanyası için çalıştığını iddia etti. "Gazeteciliğin esaslarından sapanın The Intercept değil Glenn'dir" ifadelerinin yer verildiği yazıda The Intercept'in korkusuz, titiz ve bağımsız bir medya kuruluşu olduğu vurgulandı.
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