Trump'tan tarihi meydan okuma: Google'a karşı açılan en büyük anti-tröst davası
ABD Adalet Bakanlığı ve 11 Cumhuriyetçi eyalet yönetimi, 1998 yılında kurulan teknoloji devi Google'a "rekabeti bastırarak tüketicilere zarar verme ve arama ve reklamcılıktaki hakimiyetini kötüye kullanma" suçlamasıyla antitröst davası açtı. ABD tarihinin en büyük antitröst davası olacağı konuşulan dava salı günü gerçekleştirilecek. Google açılacak dava karşısında insanların alternatif bir çözüm bulamadıkları için Google'ı tercih ettiğini ve kullanıcıların başka bir uygulamaya girmelerini engelleyen özel bir güce sahip olmadıklarını belirten bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmalarda Google'ı ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı. Google ABD'deki tüm genel arama motoru sorgularının yaklaşık yüzde 90'ını ve mobil cihazlardaki sorguların neredeyse yüzde 95'ini oluşturuyor.
AHABER.COM.TR ÖZEL HABERİ...
Google'a karşı bugüne kadar en büyük yasal meydan okumada bulunan Trump yönetimi, ABD merkezli internet devini yasadışı tekel oluşturmak ile suçlarken, Adalet Bakanlığı Google'ı çevrimiçi aramalardaki hakimiyetini rekabeti bastırmak ve tüketicilere zarar vermek için kötüye kullanmakla itham etti.
MEMNUNİYETLE KARŞILADILAR
ABD Adalet Bakanlığının dünyaca ünlü arama motoru Google'a karşı "tekelini korumak için ekonomik gücünü kullanma" suçlamasıyla açtığı antitröst davası ABD Meclisi ve Senato'daki milletvekilleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
GOOGLE GÜCÜNÜ YASA DIŞI YOLLARLA TOPLADI
ABD'li Senatör Josh Hawley yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Google'a yönelik davasını "Bugünün davası, bir nesildeki en önemli antitröst davasıdır" ifadeleriyle yorumladı. Hawley ayrıca, Google'ın şu an elinde bulunduğu gücü yasa dışı yollarla toplandığını ve yine bu gücü yasa dışı çalışmalarla sürdürdüğünü iddia etti.
DAVADA NE AMAÇLANIYOR?
ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı davada arama devi Google, "Rakiplerini dışlayıcı anlaşmalar yaparak dağıtım kanallarını kilitleme ve rakiplerini engelleme" ile suçlanıyor.
İNSANLAR HER ŞEYİ KABUL ETMEK ZORUNDA KALIYOR
ABD'de Google kullanan kişilerin Google'ın politikalarını, gizlilik uygulamalarını ve kişisel verilerin kullanımını kabul etmek zorunda kaldığı belirtilirken, yenilikçi şirketlerin Google'ın gölgesinden çıkamadığı da tekelleşme noktasında iddia edilen bir başka önemli nokta.
"YASADIŞI TEKEL" DAVANIN ANA HEDEFİ
Açılan dava ayrıca Google'ın "rekabete aykırı ve dışlayıcı uygulamalar yoluyla ABD'de genel arama hizmetleri, arama reklamcılığı ve genel arama metin reklamcılığı pazarlarındaki tekellerini yasadışı bir şekilde sürdürmesini engellemek ve bugüne kadar ki bu olaylardan doğan mağduriyetleri düzeltme" amacı da taşıyor.
GOOGLE NE İLE SUÇLANACAK?
Açılan davada, Google'ın kendi arama motorunu baskın tutmak için yasaları çiğnediği iddia edilecek ve teknoloji devi ayrıca daha fazla çevrimiçi arama reklamı satma çabasıyla rakiplerini dezavantajlı duruma düşürmekle suçlayacak.
GOOGLE MİLYONLARCA DOLAR DAĞITACAK
Google'ın iPhone'daki varsayılan arama motoru haline gelmek için Apple ile ve ayrıca Android akıllı telefonlara da önceden yüklenmiş olmasını sağlamak için de milyarlarca dolar değerinde büyük bir sözleşme yapmak istediği iddia ediliyor.
BAKANLIK GOOGLE'I İZLİYOR
Adalet Bakanlığı, geçen yıldan beri Google'ın dünyanın çevrimiçi reklamlara yaptığı harcamaları araştırıyor. Bakanlığın açtığı davada Google'ın arama ve arama reklamcılığını tekelleştirmesine odaklanılırken, aynı zamanda Google'ın bu tekelden haritalar, tarayıcılar, video ve ses asistanları gibi diğer alanlara da taşımak için kullandığı rekabete aykırı iş uygulamaları da hedefleniyor.
GOOGLE: İNSANLAR ALTERNATİF BULAMIYOR
Bir Google sözcüsü verdiği röportajda insanların Google'a karşı bir alternatif bulamadığı için Google'ı tercih ettiklerini ifade ederken "Bugün Adalet Bakanlığı'nın açtığı dava son derece kusurlu. İnsanlar, zorlandıkları veya alternatif bulamadıkları için değil, tercih ettikleri için Google'ı kullanıyor." dedi.
ÖZEL BİR GÜCE SAHİP DEĞİLİZ
Google, işletmelerinin büyük olmasına rağmen tüketiciler için yararlı ve faydalı olduğunu savunuyor. Hizmetlerinin büyük bir rekabetle karşı karşıya olduğunu ve insanların hayatlarını yönetmelerine yardımcı olan yenilikleri ortaya çıkardığını savunuyor. Dev şirket ayrıca insanları ücretsiz hizmetlerini kullanmaya zorlayan veya başka bir yere gitmelerini engelleyen özel bir güce sahip olmadığında ısrar etti.
BU İLK DEĞİL
Google, daha önce Federal Ticaret Komisyonu tarafından arama ürünüyle ilgili bir antitröst soruşturmasının konusu olmuştu, Komisyon'un "tüketicilere ve yeniliğe zarar" verdiği gerekçesiyle Google'a karşı bir dava açılmasını tavsiye etmesine rağmen, soruşturma sona erdirilmişti.
ABD GOOGLE'I TERCİH EDİYOR
Google son yıllarda ABD'deki tüm genel arama motoru sorgularının yaklaşık yüzde 90'ını ve mobil cihazlardaki sorguların neredeyse yüzde 95'ini oluşturdu.
HİSSELERİ YÜKSELİYOR
Google ve Google'a ait diğer şirketleri barındıran Alphabet'in hisseleri erken işlemlerde sabit kaldı ve hisse başına yüzde 0,37 artışla 1,535,58 dolara yükseldi.
GOOGLE TEKELİ İÇİN 260 ŞİRKET SATIN ALDI
Temsilciler Meclisi yargı komitesinde yakın zamanda yayınlanan bir raporda, Google'ın arama pazarında "tekel gücü" olduğu sonucuna varıldı. Şirketin, satın alma yoluyla birkaç pazardaki konumunu kurduğunu ve diğer işletmelerin geliştirdiği başarılı teknolojileri kullanarak 20 yılda tahmini 260 şirket satın aldığı raporda yer aldı.
GOOGLE NASIL OLUŞTU?
Google "Don't Be Evil" sloganıyla 1998 yılında ortaya çıkarak köklerinin çok ötesine geçerek güç kazandı. O zamandan beri arama, video ve haritalardan akıllı telefon yazılımına kadar çeşitli hizmetler aracılığıyla milyarlarca insandan kişisel verileri toplayan bir dev haline geldi.
EYALETLER ARASINDA AYRILIK VAR
ABD Adalet Bakanlığının teknoloji devi Google'a karşı açılan dava karşısında New York, Colorado, Iowa, Nebraska, Kuzey Carolina, Tennessee ve Utah'ın başsavcıları Google ile ilgili soruşturmalarını henüz sonuçlandırmadıklarını ve dava açmaya karar verirlerse bunu duyuracaklarını belirttiler.
ADALET BAKANLIĞI DESTEK İSTİYOR
Adalet Bakanlığı, ülkenin dört bir yanındaki Google'ın davranışlarıyla ilgili endişeleri paylaşan eyaletlerden davası için destek istedi.
HANGİ EYALETLER DAVAYA KATILDI?
Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Güney Carolina ve Texas, Adalet Bakanlığı davasına katıldı.
AB'DE GOOGLE'A CEZA KESMİŞTİ
Google, denizaşırı ülkelerde de ABD ile şu süreçte yaşadığı yasal zorlukların benzerini yaşamıştı.
Avrupa Birliği, web sitelerinin Google'ın rakiplerini reklam veren bulmak için kullanmasını engellediği için 2019'da Google'a 1,7 milyar dolar ve Android işletim sisteminde rakiplerini engellediği için 2018'de 4,9 milyar dolar para cezası vermişti.
TRUMP'IN İLKİ
Dava ayrıca Facebook, Amazon ve Apple Inc. dahil olmak üzere teknoloji endüstrisinin Trump yönetiminin incelemesinden çıkan ilk dava olma özelliğini de taşıyor.
TRUMP YOĞUN ELEŞTİRİYOR
Trump son dönemlerde sık sık Google'ı eleştirirken, arama devinin muhafazakarlara karşı önyargılı olduğu ve onların bakış açılarını bastırdığını ifade ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Google'ın ABD seçimlerine müdahale ettiği ve Çin ordusuyla Pentagon üzerinden çalışmayı tercih ettiğini belirtti.
BIDEN KAZANIRSA NE OLACAK?
Seçime yalnızca iki hafta kala ABD Başkanı Donald Trump, Google'a karşı cesur bir yasal işlem başlatıyor. Seçimlerde Joe Biden'ın zaferi gerçekleşirse Google'a ilişkin davanın geleceği şu an henüz bilinmiyor.
BEYAZ SARAY İÇİ DÜZENLEME
ABD Başkanı Trump'ın üst düzey bir ekonomi danışmanı, iki yıl önce Beyaz Saray'ın Google aramalarının hükümet düzenlemelerine tabi olup olmayacağının düşünüldüğünü de ifade etti.
NESİLLİK DAVA OLACAK
Dava Microsoft'a karşı 1998'de açılan dava ile Bell Sisteminin dağılmasına yol açan 1974'te AT&T aleyhine açılan davaları ile karşılaştırılabilecek düzeyde bir dava olarak tanımlanıyor.
KİM NE DEDİ?
NESİLLİK DAVA OLACAK
Bir Google eleştirmeni olan Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Google'ı "yasadışı yollarla" gücü elinde tutmakla suçladı ve davayı "bir nesildeki en önemli antitröst davası" olarak nitelendirdi.
GOOGLE MİLYARLARCA YATIRIM YAPTI
Londra'daki Mirabaud Securities adlı şirketin Teknoloji ve Telekom Araştırmaları Başkanı Neil Campling, "Google zaten tekelci konuma geldi, altyapıya, yapay zekaya, teknolojilere, yazılıma, mühendisliğe ve yeteneklere milyarlarca yatırım yaptı. On yıllık önemli bir ilerlemeyi basitçe gevşetemezsiniz." dedi.
GOOGLE İNTERNETE AÇILAN BİR KAPIDIR
ABD Başsavcı Yardımcısı Jeff Rosen gazetecilere verdiği demeçte, "Google internete açılan bir kapı ve bir arama reklamcılığı devidir" dedi.
DEVAMI GELECEK Mİ? SIRADA ONLAR MI VAR?
Dava, hükümetin 20 yıldan uzun süre önce Microsoft'a karşı açtığı çığır açan davadan bu yana rekabeti korumaya yönelik en önemli adımı olacak. Hem Adalet Bakanlığı hem de Federal Ticaret Komisyonu'nda Apple, Amazon ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin devam eden soruşturmaları göz önüne alındığında, hükümetin diğer büyük firmalara yönelik "rekabet" kavramı üzerinden nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.