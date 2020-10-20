Trump'tan tarihi meydan okuma: Google'a karşı açılan en büyük anti-tröst davası

BAKANLIK GOOGLE'I İZLİYOR

Adalet Bakanlığı, geçen yıldan beri Google'ın dünyanın çevrimiçi reklamlara yaptığı harcamaları araştırıyor. Bakanlığın açtığı davada Google'ın arama ve arama reklamcılığını tekelleştirmesine odaklanılırken, aynı zamanda Google'ın bu tekelden haritalar, tarayıcılar, video ve ses asistanları gibi diğer alanlara da taşımak için kullandığı rekabete aykırı iş uygulamaları da hedefleniyor.

GOOGLE: İNSANLAR ALTERNATİF BULAMIYOR

Bir Google sözcüsü verdiği röportajda insanların Google'a karşı bir alternatif bulamadığı için Google'ı tercih ettiklerini ifade ederken "Bugün Adalet Bakanlığı'nın açtığı dava son derece kusurlu. İnsanlar, zorlandıkları veya alternatif bulamadıkları için değil, tercih ettikleri için Google'ı kullanıyor." dedi.

ÖZEL BİR GÜCE SAHİP DEĞİLİZ

Google, işletmelerinin büyük olmasına rağmen tüketiciler için yararlı ve faydalı olduğunu savunuyor. Hizmetlerinin büyük bir rekabetle karşı karşıya olduğunu ve insanların hayatlarını yönetmelerine yardımcı olan yenilikleri ortaya çıkardığını savunuyor. Dev şirket ayrıca insanları ücretsiz hizmetlerini kullanmaya zorlayan veya başka bir yere gitmelerini engelleyen özel bir güce sahip olmadığında ısrar etti.

BU İLK DEĞİL

Google, daha önce Federal Ticaret Komisyonu tarafından arama ürünüyle ilgili bir antitröst soruşturmasının konusu olmuştu, Komisyon'un "tüketicilere ve yeniliğe zarar" verdiği gerekçesiyle Google'a karşı bir dava açılmasını tavsiye etmesine rağmen, soruşturma sona erdirilmişti.

ABD GOOGLE'I TERCİH EDİYOR

Google son yıllarda ABD'deki tüm genel arama motoru sorgularının yaklaşık yüzde 90'ını ve mobil cihazlardaki sorguların neredeyse yüzde 95'ini oluşturdu.