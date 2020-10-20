Trump yargıyı göreve çağırdı: Biden'ın oğlu çok büyük bir yolsuzluk yaptı
ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında Başsavcı William Barr'ı göreve çağırdı. Trump konuya ilişkin özel bir avukat atanması gerektiğini ve başsavcının bu konuda acilen harekete geçmesi gerektiği belirtti. Trump yapılanların çok büyük bir yolsuzluk olduğunu ve seçimlerden önce Amerikalıların bu yolsuzluğu görmesi gerektiğini söyledi. Trump ve Biden, perşembe günü son başkanlık tartışmasında bir araya gelecek.
AHABER.COM.TR ÖZEL HABER
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada demokratların adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında ortaya çıkan iddialar sonrasında Başsavcı William Barr'a çağrıda bulunarak iddiaları araştırması için özel bir avukat ataması gerektiğini ve bu konuda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
BU CEHENNEMDEN GELEN BİR BİLGİSAYAR
Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın bilgisayarına ait olduğu iddia edilen e-postalarla ilgili "Bu cehennemden gelen dizüstü bilgisayar" ifadesini kullanan ABD Başkanı Trump bir yandan da Joe Biden'a yüklendi. Trump "Oğlunun 1,5 milyar dolarla çıkmasına izin veremezsin. Ayda 83.000 dolarla Ukrayna'ya gönderemezsin" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump Hunter Biden'a "Baban başkan yardımcılığına başlamadan önce bir işin bile yoktu!" ifadeleriyle yüklendi.
BÜYÜK BİR YOLSUZLUK
Trump Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında "Başsavcı harekete geçmeli, hızlı davranmalı ve birini bu işe atamalı. Bu büyük bir yolsuzluk ve bunu seçimden önce herkes bilmeli. Başsavcı bir an önce harekete geçmeli." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın bu çağrısı sonrasında bir çok sayıda Cumhuriyetçi Meclis üyesi Başsavcı Barr'a konuya ilişkin özel bir avukat ataması için mektup gönderdi.
GÖRÜŞME YALANLANDI
New York Post'ta yayınlanan haberde Hunter Biden'in babası Joe Biden'ı 2015 yılında Ukraynalı doğal gaz şirketi Burisma Holdings'te üst düzey bir yöneticiyle tanıştırdığı ileri sürülmüştü. Biden'ın ekibi ise Joe Biden'ın o yöneticiyle hiç görüşmediğini belirterek iddiaların yalan olduğunu açıklamıştı. Biden, e-postaların ortaya çıkmasından önce defalarca "oğlumla denizaşırı iş ilişkileri hakkında hiç konuşmadık" ifadelerini kullandı.
MİLLETVEKİLLERİ AVUKAT TALEP ETTİ
ABD'de bir grup milletvekili Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda "Konunun yasal veya etik sorunlarını araştırmak için derhal bağımsız, tarafsız bir özel avukat atamasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
RUSLARIN OYUNU MU?
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, D-Calif de dahil olmak üzere Demokratlar, dizüstü bilgisayarı ve içindeki e-postaları bir Rus dezenformasyonu olarak göstermeye çalıştı. Schiff, e-postaların "Kremlin'den" geldiğini söyledi.
DEZENFORMASYON YOK
Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Schiff ve diğer Demokratların aksini öne sürerek Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının "bazı Rus dezenformasyon kampanyalarının bir parçası olmadığını" söyledi. Ratcliffe "Açık konuşayım: istihbarat topluluğu buna inanmıyor çünkü bunu destekleyen hiçbir istihbarat yok." ifadelerini kullandı.
TRUMP GÜCÜNÜ KÖTÜYE KULLANIYOR
Eski bir federal savcı olan Elie Honig, Trump'ın rakibinin ailesini kovuşturma çağrısının önceki başkanlar tarafından düşünülemeyecek "gücü kötüye kullanma" olarak yorumladı. Honig, "George W. Bush'un John Ashcroft'u Ekim 2004'te John Kerry'nin çocuklarını araştırması ve potansiyel olarak suçlu görülmesini sağladığını düşünün. Barack Obama'nın Ekim 2012'de Mitt Romney'in ailesine karşı dava açması için Eric Holder'a baskı yaptığını düşünün." ifadeleriyle Trump'ı eleştirdi.
BAŞSAVCI TARTIŞILIYOR
ABD'de Başsavcı Barr'ın sık sık Trump'ın dileklerini yerine getirdiği için eleştirildiği iddia edildi. Örneğin, Trump ile Rusya arasındaki bağlantıları araştıran özel danışman Robert Mueller'in bulgularını hafife aldığı, Mueller tarafından mahkum edilen yardımcıların cezalandırılmasına müdahale ettiği iddia edildi.
BASIN MÜMKÜN GÖRMÜYOR
ABD basınında seçimlere kısa bir süre kaldığı için başsavcının Trump'ın çağrısına uyarak Biden'ın peşine "adam takacağı" pek olası görülmüyor.
SON KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
ABD Başkanı Trump, Salı gecesi Pennsylvania'da bir miting düzenleyecek. Trump ve Biden, perşembe günü son başkanlık tartışmasında bir araya gelecek. Tartışmayı yönetecek ekip geceye ilişkin konuları belirledi ve bu noktada Trump'ı uyardı. ABD Başkanı Trump geçen ay yapılan tartışmada Biden'a belirlenen konuların dışında sorular sormuştu. Ancak yapılacak tartışmada Başkan Trump'ın Joe Biden ile yapacağı tartışmada Hunter Biden ve Ukrayna konularını gündeme getirmesi muhtemel gözüküyor.
NE OLMUŞTU?
New York Post gazetesinin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.
E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.
Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" sorusunu sorduğu ifade edilmişti. Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü. Bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.
Joe Biden'in ABD'li bir avukat ve yatırım danışmanı olan oğlu Hunter Biden'ın, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan ve 2019'da hayatını kaybeden eski Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov'un milyarder eşi Elena Baturina'dan 2014 yılında 3.5 milyon para aldığı da açıklanmıştı.