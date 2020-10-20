Trump yargıyı göreve çağırdı: Biden'ın oğlu çok büyük bir yolsuzluk yaptı

BÜYÜK BİR YOLSUZLUK

Trump Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında "Başsavcı harekete geçmeli, hızlı davranmalı ve birini bu işe atamalı. Bu büyük bir yolsuzluk ve bunu seçimden önce herkes bilmeli. Başsavcı bir an önce harekete geçmeli." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın bu çağrısı sonrasında bir çok sayıda Cumhuriyetçi Meclis üyesi Başsavcı Barr'a konuya ilişkin özel bir avukat ataması için mektup gönderdi.

GÖRÜŞME YALANLANDI

New York Post'ta yayınlanan haberde Hunter Biden'in babası Joe Biden'ı 2015 yılında Ukraynalı doğal gaz şirketi Burisma Holdings'te üst düzey bir yöneticiyle tanıştırdığı ileri sürülmüştü. Biden'ın ekibi ise Joe Biden'ın o yöneticiyle hiç görüşmediğini belirterek iddiaların yalan olduğunu açıklamıştı. Biden, e-postaların ortaya çıkmasından önce defalarca "oğlumla denizaşırı iş ilişkileri hakkında hiç konuşmadık" ifadelerini kullandı.