Son dakika...ABD Başkanı Trump sahalara geri dönüyor: 15 Ekim'de Miami'de programa katılacak

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi Beyaz Saray'da devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planladığı bildirildi.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Perşembe günü Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden dün taburcu edilen Trump'ın tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam ediliyor.

Doktorları, odasında izolasyona alınan ve durumu iyi olan Trump'a bugün Remdesivir isimli ilacın 5. dozunun verileceğini açıkladı.

KENDİMİ MUHTEŞEM HİSSEDİYORUM

Trump ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kendimi muhteşem hissediyorum." ifadesini kullandı.

"15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak." ifadesine yer veren yaptığı başka bir paylaşımda da grip mevsiminin yaklaştığını anımsattı.

Trump, "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan, aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Kovid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, virüs bazı kişiler için daha az ölümcül." değerlendirmesinde bulundu.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!