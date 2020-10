Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Mingeçevir ve Terter'e saldırdı! Yaralılar var

SON DAKİKA HABERİ: Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.

***

BU SABAH ERMENİSTAN GENCE'YE SALDIRMIŞTI

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, sabah saatlerinde Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı.

Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketlerle saldırdı.

Sivillerin hedef alındığı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıda çok sayıda ev, bina ve araç hasar gördü. Roketin düştüğü bölge güvenlik çemberine alınırken, siviller büyük panik yaşadı.



Roketin düştüğünü gören bir diğer vatandaş, burada sadece sivil halkın yaşadığını ve hiçbir askeri noktanın olmadığını ifade etti.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI HAJİYEV: YARALANAN SİVİLLER MEVCUT

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hajiyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Mingeçevir sanayi şehrine 4 Balastik Füzesi fırlatıldığını belirtirken, altyapıda ciddi bir hasar olmadığını ancak yaralanan sivillerin mevcut olduğunu belirtti. Mingeçevir şehri aynı zamanda büyük bir su deposuna da ev sahipliği yapıyor.

ERMENİSTAN'IN TERÖRÜ DEVAM EDİYOR

Hikmet Hajiyev ayrıca "Ermenistan'ın devlet ve çevre terörü devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure: 1. Ganja:4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city. 2. Khizi&Absheron region: Two 300 km mid range missile. 3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw

UPDATE: 4 TOCHKA Short Range Theatre Ballastic Missile to Mingachevir industrial city of Azerbaijan launched by Armenia. No serious damage to infrastructure. But civilians wounded. Armenia's state terror&environmental terror continues. Mingachevir is also big water reservoir.