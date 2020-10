ABD Başkanı Donald Trump neden tweet atmıyor? Koronavirüse yakalanmasının ardından sessizliğe büründü

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı önemli açıklamalar yapmak için kullanan ve aynı zamanda aldığı önemli kararları bile sosyal medya hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse yakalandığını açıkladığı tweet sonrası sosyal medyada sessizliğe büründü. ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumundaki son durum tüm dünya tarafından merak ediliyor

BİR GÜNDE 132 TWEET ATARAK REKOR KIRMIŞTI

86 milyon civarında takipçisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz dönemlerde sosyal medyayı en çok kullanılan devlet başkanları arasında yer alırken bir günde 132 tweet atarak ya da retweet ederek kendi rekorunu kırmıştı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ BİLE TWEET ATMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin hemen ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan sadece tek bir ABD bayrağı paylaşan Trump sonrasında Süleymani'nin öldürüldüğünü sosyal medya hesabından duyurmuştu.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....