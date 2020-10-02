03 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Donald Trump neden tweet atmıyor? Koronavirüse yakalanmasının ardından sessizliğe büründü

ABD Başkanı Donald Trump neden tweet atmıyor? Koronavirüse yakalanmasının ardından sessizliğe büründü

Dünya genelinde sosyal medyayı en aktif kullanan siyasetçilerin başında gelen Başkanı 'ın koronavirüse yakalanmasının ardından henüz hiç tweet atmaması Trump'ın sağlık durumu hakkında soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Gün içinde sosyal medyayı çok aktif kullanan ABD Başkanı yılın başında bir günde attığı 132 tweet ve retweet ile rekor kendi rekorunu kırmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
ABONE OL
ABD Başkanı Donald Trump neden tweet atmıyor? Koronavirüse yakalanmasının ardından sessizliğe büründü

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı önemli açıklamalar yapmak için kullanan ve aynı zamanda aldığı önemli kararları bile sosyal medya hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse yakalandığını açıkladığı tweet sonrası sosyal medyada sessizliğe büründü. ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumundaki son durum tüm dünya tarafından merak ediliyor

BİR GÜNDE 132 TWEET ATARAK REKOR KIRMIŞTI

86 milyon civarında takipçisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz dönemlerde sosyal medyayı en çok kullanılan devlet başkanları arasında yer alırken bir günde 132 tweet atarak ya da retweet ederek kendi rekorunu kırmıştı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ BİLE TWEET ATMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin hemen ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan sadece tek bir ABD bayrağı paylaşan Trump sonrasında Süleymani'nin öldürüldüğünü sosyal medya hesabından duyurmuştu.

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİYOR

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşiyle birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurmuştu. Sosyal medyayı son derece aktif kullanan ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından hiç paylaşım yapmaması sağlık durumu hakkındaki soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Trumpın Covid-19a yakalanması bir seçim oyunu mu? Uzman isimden A Haber canlı yayınında flaş sözler TRUMP'IN COVİD-19'A YAKALANMASI BİR SEÇİM OYUNU MU? UZMAN İSİMDEN A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ SÖZLER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA