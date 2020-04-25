New York Valisinden corona virüs itirafı: Biz harekete geçtiğimizde iş işten geçmişti
New York Valisi Cuomo, corona virüsün ülkeye, uçuşların ilk yasaklandığı Çin'den değil Avrupa'dan geldiğini söyledi. Resmi açıklamanın aksine ilk vakanın 1 Mart'tan haftalar önce geldiğini belirten Cuomo, "Hareket etmekte çok geç kaldık" dedi.
ABD'nin New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.
Cuomo, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında Çin'den ülkeye girişleri yasakladığını, ancak Avrupa için mart ayına kadar herhangi bir yasak kararı gelmediğini hatırlattı.
"Şubat ayını boşa geçirdik" diyen Cuomo "Biz harekete geçtiğimizde iş işten geçmişti" ifadelerini kullandı.
"HAFTALAR ÖNCE SIÇRADI"
Kuzeydoğu Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Cuomo, New York'taki ilk resmi corona virüs vakasının 1 Mart'ta tespit edildiğini ancak hastalığın kente haftalar önce sıçradığını belirtti.
21 BİNDEN FAZLA ÖLÜM
Salgının ABD'deki merkez üssü halindeki New York'ta vaka sayısı 270 bini aşmış durumda. Sadece New York eyaletindeki can kayıpları ise 21 binden fazla.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya Şansölyesi Merkel: Almanya'nın AB dönem başkanlığı planladığımızdan farklı geçecek
- İtalya'da son 24 saatte 415 ölüm
- Fransa'da son 24 saatte 369 ölüm
- İngiltere'de Covid-19 kabusu! İşte son bilanço
- Kabus sürüyor! Sayı 200 bini geçti
- Trump’ın eski danışmanı Roger Stone’dan korona itirafı!
- Türkiye’ye anlamlı destek! Dünyaca ünlü dağda Türk bayrağı
- Bill Gates'ten corona virüs açıklaması
- İngiliz basınından Türkiye'ye büyük övgü
- Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vakalar artıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...
- Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?
- 3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?