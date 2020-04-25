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New York Valisinden corona virüs itirafı: Biz harekete geçtiğimizde iş işten geçmişti

Valisi Cuomo, corona virüsün ülkeye, uçuşların ilk yasaklandığı 'den değil Avrupa'dan geldiğini söyledi. Resmi açıklamanın aksine ilk vakanın 1 Mart'tan haftalar önce geldiğini belirten Cuomo, "Hareket etmekte çok geç kaldık" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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NEW YORK VALİSİNDEN CORONA VİRÜS İTİRAFI: BİZ HAREKETE GEÇTİĞİMİZDE İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ

'nin Eyaleti Valisi Andrew Cuomo'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Cuomo, Başkan 'ın şubat ayında 'den ülkeye girişleri yasakladığını, ancak Avrupa için mart ayına kadar herhangi bir yasak kararı gelmediğini hatırlattı.

"Şubat ayını boşa geçirdik" diyen Cuomo "Biz harekete geçtiğimizde iş işten geçmişti" ifadelerini kullandı.

"HAFTALAR ÖNCE SIÇRADI"
Kuzeydoğu Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Cuomo, New York'taki ilk resmi vakasının 1 Mart'ta tespit edildiğini ancak hastalığın kente haftalar önce sıçradığını belirtti.

21 BİNDEN FAZLA ÖLÜM
Salgının ABD'deki merkez üssü halindeki New York'ta vaka sayısı 270 bini aşmış durumda. Sadece New York eyaletindeki can kayıpları ise 21 binden fazla.

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