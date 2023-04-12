87 yaşında Kur’an-ı Kerim öğrendi

Aybastı Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, Halk Eğitim kurslarının ilçede büyük ilgi gördüğünü belirtti. 87 yaşındaki Gülkadem Acer teyzenin azminin herkese örnek olması dileğinde bulunan Acu, ilçenin hemen her mahallesinde kursları olduğunu belirtti.

Acu, din eğitimi kurslarının genç yaşlı her kadın tarafından benimsendiğini kaydetti. Acu, "Son 3 yılda eğitim-öğretim dönemlerinde din eğitimi başlığı altında açılan toplam 96 adet kurs açtık. Açılan bu kurslarımızda toplam 1269 kursiyerimiz eğitim aldı, sadece Kur'an-ı Kerim kursu alan kursiyer sayısı ise 1108 oldu" dedi.