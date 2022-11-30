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Katar'da ezan sesini duyan turistler camiye akın ediyor!

DİN
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Katar’da ezan sesini duyan turistler camiye akın ediyor!

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle yüz binlerce yabancı turist ülkeye akın ediyor. İslam'ı ve Müslümanlığı tebliğ etmek için cadde ve sokaklara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerini yazan Katar'da, yürekleri ısıtan olaylar yaşanıyor. Dinimizi tanıtma çalışmalarını başarılı bir şekilde yerine getiren ülkede çok sayıda, yabancı turist etkilenerek Müslüman oldu. 6 kişilik Brezilyalı bir ailenin Müslüman olduğu ülkede turistler, dinimizi yakından tanımak için camilere akın ediyor. Ezan sesini duyan çok sayıda kişinin camilerde görüldüğü o anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

2022 Katar Dünya Kupası'na bir çok ülkeden gelen gayrimüslim taraftarlar, ezan vakitlerinde camilere akın ederek İslam'ı daha yakından tanıma imkanı buluyor.

DÜNYA KUPASI İÇİN KATAR'A GELEN AİLE MÜSLÜMAN OLDU
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sırasında 6 kişilik Brezilyalı bir aile ile Meksikalı bir taraftar Müslüman oldu. İngilizce ve Arapça kelime-i şehadet getiren ailelerin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenleniyor. Birçok kez tartışmalara konu olan turnuvada ilginç bir an yaşandı. Dünya Kupasını izlemek için Katar'a gelen 6 kişilik Brezilyalı aile ile Meksikalı bir taraftar Müslüman oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başkent Doha'da bulunan bir caminin önündeki Meksikalı gencin Katarlı bir Müslüman ile İslamiyet'e geçiş hakkında konuştuğu görülüyor.

İNGİLİZCE VE ARAPÇA KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ
Katarlı adam, Meksikalı gence İslam'a göre sadece Allah'a inanması ve Hz. İsa'nın yanı sıra diğer tüm peygamberleri kabul etmesi gerektiğini söylüyor.

Meksikalı gence Müslüman olmak için herhangi bir baskıya maruz kalıp kalmadığını da soran Katarlı Müslüman, "Hayır" cevabını almasının ardından genç adama İngilizce ve Arapça kelime-i şehadet getirmesi için yardım ediyor. Katarlı adam, Müslüman olan Meksikalı gence Kur'an-ı Kerim'in İngilizce tercümesini de hediye ediyor.

BREZİLYALI AİLE MÜSLÜMAN OLDU
Katar'daki başka bir camide kaydedilen görüntüde ise 6 kişilik Brezilyalı ailenin Katarlı bir Müslümanın yardımıyla İslam'a geçtikleri görülüyor.

Anne, baba, 3 kız ve 1 erkek çocuktan oluşan Brezilyalı aile, Katarlı adam ile konuşarak İslamiyet'i hiçbir baskı altında kalmadan kabul ettiklerini belirtirken, anne ve 3 kızının başlarını örtmeleri de dikkat çekiyor. Heyecanlı oldukları belli olan aile, yine Katarlı Müslüman'ın yardımcı olmasıyla Arapça ve İngilizce kelime-i şehadet getiriyor. Görüntüde ayrıca camide bulunan cemaatin olayı ilgiyle takip ettikleri görülüyor.

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