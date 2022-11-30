Katar'da ezan sesini duyan turistler camiye akın ediyor!
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle yüz binlerce yabancı turist ülkeye akın ediyor. İslam'ı ve Müslümanlığı tebliğ etmek için cadde ve sokaklara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerini yazan Katar'da, yürekleri ısıtan olaylar yaşanıyor. Dinimizi tanıtma çalışmalarını başarılı bir şekilde yerine getiren ülkede çok sayıda, yabancı turist etkilenerek Müslüman oldu. 6 kişilik Brezilyalı bir ailenin Müslüman olduğu ülkede turistler, dinimizi yakından tanımak için camilere akın ediyor. Ezan sesini duyan çok sayıda kişinin camilerde görüldüğü o anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
2022 Katar Dünya Kupası'na bir çok ülkeden gelen gayrimüslim taraftarlar, ezan vakitlerinde camilere akın ederek İslam'ı daha yakından tanıma imkanı buluyor.
DÜNYA KUPASI İÇİN KATAR'A GELEN AİLE MÜSLÜMAN OLDU
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sırasında 6 kişilik Brezilyalı bir aile ile Meksikalı bir taraftar Müslüman oldu. İngilizce ve Arapça kelime-i şehadet getiren ailelerin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
2022 Dünya Kupası Katar'da düzenleniyor. Birçok kez tartışmalara konu olan turnuvada ilginç bir an yaşandı. Dünya Kupasını izlemek için Katar'a gelen 6 kişilik Brezilyalı aile ile Meksikalı bir taraftar Müslüman oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başkent Doha'da bulunan bir caminin önündeki Meksikalı gencin Katarlı bir Müslüman ile İslamiyet'e geçiş hakkında konuştuğu görülüyor.
İNGİLİZCE VE ARAPÇA KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ
Katarlı adam, Meksikalı gence İslam'a göre sadece Allah'a inanması ve Hz. İsa'nın yanı sıra diğer tüm peygamberleri kabul etmesi gerektiğini söylüyor.
Meksikalı gence Müslüman olmak için herhangi bir baskıya maruz kalıp kalmadığını da soran Katarlı Müslüman, "Hayır" cevabını almasının ardından genç adama İngilizce ve Arapça kelime-i şehadet getirmesi için yardım ediyor. Katarlı adam, Müslüman olan Meksikalı gence Kur'an-ı Kerim'in İngilizce tercümesini de hediye ediyor.
BREZİLYALI AİLE MÜSLÜMAN OLDU
Katar'daki başka bir camide kaydedilen görüntüde ise 6 kişilik Brezilyalı ailenin Katarlı bir Müslümanın yardımıyla İslam'a geçtikleri görülüyor.
Anne, baba, 3 kız ve 1 erkek çocuktan oluşan Brezilyalı aile, Katarlı adam ile konuşarak İslamiyet'i hiçbir baskı altında kalmadan kabul ettiklerini belirtirken, anne ve 3 kızının başlarını örtmeleri de dikkat çekiyor. Heyecanlı oldukları belli olan aile, yine Katarlı Müslüman'ın yardımcı olmasıyla Arapça ve İngilizce kelime-i şehadet getiriyor. Görüntüde ayrıca camide bulunan cemaatin olayı ilgiyle takip ettikleri görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022-2023 AÖF SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?
- Bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı
- TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!
- ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi!
- Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar
- Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?
- HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ
- Sağlık Bakanlığı 30.000 sözleşmeli sağlık personeli alımı! Başvurular nereden yapılacak? Kontenjan ve şartları neler? İŞKUR, ÖSYM BAŞVURU EKRANI
- Yaşa takılanlar için son perde! EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?
- Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? Dünya Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak?
- Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? Ferit, Yusuf'un yakasına yapışıyor...