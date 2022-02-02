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Regaip Kandili ne zaman 2022 | Mübarek "üç aylar" başlıyor

DİN
Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Regaip Kandili ne zaman 2022 | Mübarek üç aylar başlıyor

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, yarın idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin Akbaş, Regaip Gecesi'nin rağbet ve isteklerin yalnızca Allah'a yönelik olması gerektiğini hatırlattığını söyledi.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin Akbaş, Regaip Gecesi'nin rağbet ve isteklerin yalnızca Allah'a yönelik olması gerektiğini hatırlattığını söyledi.

Müslümanın, arzu, tutku ve heveslerinin esiri olmamasının önemine değinen Akbaş, "Bizler, nefislerimize hakim olmayı öğrenmeliyiz, Rabbimize yönelmeliyiz." dedi.

Regaip Gecesi'nde namaz kılma, dua etme devamında ise cuma günü oruç tutma tavsiyesinde bulunan Akbaş, "Bu gece ibadetler için kendimize zaman ayıralım. Bizi asıl mutluluğa eriştirecek olan Allah'ı zikretmek, hatırdan ve gönülden çıkarmamaktır." ifadelerini kullandı.

Müslümanların kalplerini her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındırması gerektiğini vurgulayan Akbaş, Regaip Gecesi'nde akrabaları aramanın ve komşularla hediyeleşmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

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