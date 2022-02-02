Regaip Kandili ne zaman 2022 | Mübarek "üç aylar" başlıyor

Regaip Gecesi'nde namaz kılma, dua etme devamında ise cuma günü oruç tutma tavsiyesinde bulunan Akbaş, "Bu gece ibadetler için kendimize zaman ayıralım. Bizi asıl mutluluğa eriştirecek olan Allah'ı zikretmek, hatırdan ve gönülden çıkarmamaktır." ifadelerini kullandı.

Müslümanların kalplerini her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındırması gerektiğini vurgulayan Akbaş, Regaip Gecesi'nde akrabaları aramanın ve komşularla hediyeleşmenin çok önemli olduğunu kaydetti.