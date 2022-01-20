20 Ocak 2022, Perşembe
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Elazığ depreminin izleri siliniyor! 32 camiden yeniden ezan sesi yükseldi

DİN
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Elazığ depreminin izleri siliniyor! 32 camiden yeniden ezan sesi yükseldi

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılanların yerine inşa edilen 32 camide ezan sesi yükseliyor.

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