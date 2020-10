Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yeryüzü yeniden İslam’ın huzur veren ilkelerini aramaktadır

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları, Başmüftüleri İstişare Toplantısı video konferans sistemi ile gerçekleştirildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ve gözlemci 68 ülkenin Din İşleri Bakan ve Başmüftülerinin davetli olduğu ve İslam dünyasının ortak meselesi olan Kudüs'le ilgili ortaya çıkan gelişmeler ile başta İslamofobi olmak üzere Müslümanların yaşadığı birçok problemin ele alınacak olan toplantıda açılış konuşması yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yeryüzü, yeniden İslam'ın huzur veren ilkelerini aramaktadır" dedi.

Konuşmasına "Bizler aynı inancın ve medeniyetin mensuplarıyız" ifadesiyle başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslümanların, Peygambere gelen ilk vahiyden itibaren bir asır içinde İslam'ın rahmet mesajını Afrika'dan Orta Asya'ya dünyanın pek çok yerine taşıdıklarını, gittikleri coğrafyaları İslam'ın barış, merhamet, adalet ve güzel ahlak ilkeleriyle mamur ettiklerini ve dünyanın hemen her yerine ilim, irfan, hikmet ve medeniyet taşıdıklarını kaydetti.