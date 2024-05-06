ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK’a uyguna Çift Hazneli Airfryer, Samsung Klima, Karcher buharlı temizleyici geliyor

ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları şimdiden belli oldu. 11 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL, Mutfak Rafı Terek 499 TL, 3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL ve 5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL, Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,95 TL, Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL, Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL, Kapaklı Kutu Jüt Organizer 199 TL, Jüt Organizer Kutu 159 TL, Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 159 TL ve Mega Kutulu Hurç 89,95 TL fiyata satışa sunuluyor. İşte haftanı indirim afişi…

ŞOK 6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!