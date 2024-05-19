Can çekişen hasta ölüme terk edildi! Özel hastanede skandal: Hastane benim; ister alırım ister almam

Akıllara durgunluk veren skandal, bir vatandaşın çektiği videolar ile ortaya çıktı. İddiaya göre, Ocak ayında hasta alan 112 ekibi, vatandaşın talebi üzerine Özel Merkez Prime Hastanesi'ne gitti. Yine iddiaya göre, acil serviste, hastane çalışanları hastaya tıbbi müdahalede bulunmayıp, sürekli tedavi parasını sordu. Bu esnada hastane görevlisi, "Paranı ödemezsen doktor sana bakmayacak" dedi. Hasta ise "Kendimi iyi hissetmiyorum. Yeter ki doktor baksın. Fiyat ne kadar?" diye sordu. Hastane görevlisi ise fiyat verdi. Duruma dayanamayan 112 ekibi tepki göstererek, "Bu etik değil. Hastanın sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Hasta ücretini vereceğini iddia ediyor. Aynı zamanda resmi formu imzalamış, hastanenizden hizmet almayı kendisi istemiştir" şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine hastane direktörü Koray Topçu iddiaya göre 112 ekibi ile telefonda görüşerek hakaret etti. Daha sonra Topçu, 112 ekibine, "Hastane benim, istersem 112'yi alır, istersem almam. Kamuda hizmet veriyor olmanız bir anlam ifade etmez. Benim elim kolum uzun. Senin aklını alacağım" sözlerini kullandı. Konu hastane sahibi Hakan Höbek'e iletildi. Hakan Höbek ise uyarıda bulunan 112 ekip sorumlusunun hastaneye alınmaması talimatını verdi. Yaklaşık 5 aydır hastane yönetimi, 112 çalışanını hastaneye aldırmayarak, acil hastaların dakikalarca kapıda beklemesine sebep oluyor.