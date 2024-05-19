Milli uyanışın 105. yılı | Şimdilerde müze olan otelde kurtuluş planları yapıldı

KIVILCIM ATEŞİ PLANI

Burada 18 silah arkadaşıyla birlikte kurtuluşa giden o yolda ilk adımların nasıl atılacağı Anadolu'dan başlayacak kıvılcımın tüm yurda nasıl yayılacağının planları yapıldı. Yapılması gereken çok iş vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk otelde hem 6 gün boyunca silah arkadaşlarıyla beraber planları yaptı hem de İstanbul'a Anadolu'daki gelişmelerle ilgili bilgiler verildi. Burada geçirilen her an oldukça önemliydi.