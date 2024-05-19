Milli uyanışın 105. yılı | Şimdilerde müze olan otelde kurtuluş planları yapıldı
Bundan 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak bastı. Şimdilerde Gazi Müzesi olan Mıntıka Palas Otel'de 6 gün kaldı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, kurtuluş planlarının yapıldığı müzeden detayları aktardı.
Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı. Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün tüm yurtta kutlamalar düzenleniyor.
KURTULUŞ PLANLARI BU OTELDE YAPILDI
Şimdilerde Gazi Müzesi olan Mıntıka Palas Otel'de 6 gün kaldı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, kurtuluş planlarının yapıldığı müzeden detayları canlı yayında aktardı.
6 GÜN BOYUNCA KALDI
Mahmut Erdoğan: 16 Mayıs 1919 yılında İstanbul'da başlayan zorlu Bandırma Vapuru'nun yolculuğunun ardından 19 Mayıs sabahında Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanındaki 18 silah arkadaşıyla beraber Samsun'a ayak bastı. İşte dönemin Mıntıka Palas Oteli şimdilerde Gazi Müzesi olan yerde 6 gün boyunca kaldı.
KIVILCIM ATEŞİ PLANI
Burada 18 silah arkadaşıyla birlikte kurtuluşa giden o yolda ilk adımların nasıl atılacağı Anadolu'dan başlayacak kıvılcımın tüm yurda nasıl yayılacağının planları yapıldı. Yapılması gereken çok iş vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk otelde hem 6 gün boyunca silah arkadaşlarıyla beraber planları yaptı hem de İstanbul'a Anadolu'daki gelişmelerle ilgili bilgiler verildi. Burada geçirilen her an oldukça önemliydi.
ANADOLU HALKI…
Kurtuluşa giden yolda yapılması gereken çok fazla iş vardı. Fedakar Anadolu halkıyla birlikte mücadelenin verilmesi çok önemliydi. Gazi Mustafa Kemal'in o dönem kullandığı eşyalar burada muhafaza ediliyor. Kaldığı oda da aynı düzenlen devam ettiriliyor. İşte burada kurtuluşun önemli adımlarının atıldığı yerdeyiz. Atatürk'ün kullandığı kalem de burada saklanıyor.
NUTUK'UN ASLI SERGİLENİYOR
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısı ile yazılan Nutuk da bu müzede sergileniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10. yıl Nutku'nu işte bu kağıtlara yazmış sonrasında bunlar temize çekilmişti.
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