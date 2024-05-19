Emeklinin taban maaşını artıracak 7 altın formül: 4A, 4B'liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...

Emeklilikte Primi Yükseltmek mi, Yoksa Yüksek Aylık mı?

Emeklilik sürecinde, yüksek bir emekli aylığına sahip olmak herkesin hayali. Ancak sadece çok çalışmak veya fazla prim gününe sahip olmak bu hayali gerçeğe dönüştürmeye yetmiyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, daha düşük prim gününe sahip olanlar, daha fazla aylık alabiliyor. Asıl belirleyici faktör ise brüt maaş yani prime esas kazanç.