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Emeklinin taban maaşını artıracak 7 altın formül: 4A, 4B'liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...

Emeklilik maaşının yüksekliği, çalışma hayatındaki kazançların yanı sıra bir dizi faktöre de bağlıdır. Doğru bordro düzenlemesi, başvuru tarihi ve borçlanma gibi unsurlar, emeklilik aylığının belirlenmesinde önemli rol oynar. Bu faktörlere dikkat edenler, bağlanacak emeklilik maaşını artırma şansını elde ederler. Peki emekli maaş nasıl arttırılır? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:10
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Emeklinin taban maaşını arttıracak 7 altın formül: 4A, 4B’liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...

Her çalışanın hayali, bir gün emekli olmak ve emekli aylığından yüksek bir gelir elde etmektir. Ancak emeklilik tarihi, genellikle işe giriş tarihine bağlı olarak belirlenirken, emekli aylığının miktarı ise çalışanın kontrolünde. Yüksek bir emekli maaşı almanın yolları arasında bazı önemli noktalara dikkat etmek bulunuyor. İşte adım adım yüksek emekli maaşı almanın stratejileri...

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Emeklinin taban maaşını arttıracak 7 altın formül: 4A, 4B’liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...

Emeklilikte Primi Yükseltmek mi, Yoksa Yüksek Aylık mı?

Emeklilik sürecinde, yüksek bir emekli aylığına sahip olmak herkesin hayali. Ancak sadece çok çalışmak veya fazla prim gününe sahip olmak bu hayali gerçeğe dönüştürmeye yetmiyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, daha düşük prim gününe sahip olanlar, daha fazla aylık alabiliyor. Asıl belirleyici faktör ise brüt maaş yani prime esas kazanç.

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Emeklinin taban maaşını arttıracak 7 altın formül: 4A, 4B’liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen kazancın artmasıyla birlikte emekli aylığı da artıyor. Ayrıca, farklı dönemlere ilişkin aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları da göz önünde bulundurulduğunda, primi daha yüksek olan kişiler daha yüksek bir emekli maaşı alıyorlar.

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Emeklinin taban maaşını arttıracak 7 altın formül: 4A, 4B’liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...

Birden Fazla İş Yeri, Artan Kazançlar

Birden fazla iş yerinde sigortalı çalışmak, prime esas kazancı yükseltiyor. Sigortalı olduğunuz her iş yeri için 1 ay, prim günü olarak kabul ediliyor. Prim gün sayısı sabit kalırken, kazançlar artıyor ve bu da emekli aylığınızı yükseltiyor.

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Emeklinin taban maaşını arttıracak 7 altın formül: 4A, 4B’liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...

Öncelikle SSK'dan Emeklilik

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için emekli olunacak kurum, son 3.5 yılda yapılan çalışmalara bağlıdır. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma, hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olmayı sağlar. Bu kurala uyup son 1261 günü SSK'lı bir iş yerinde çalışmak, erken emekliliği ve yüksek maaşı mümkün kılar.