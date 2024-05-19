19 Mayıs 2024, Pazar
Emeklinin taban maaşını artıracak 7 altın formül: 4A, 4B'liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...
Emeklilik maaşının yüksekliği, çalışma hayatındaki kazançların yanı sıra bir dizi faktöre de bağlıdır. Doğru bordro düzenlemesi, başvuru tarihi ve borçlanma gibi unsurlar, emeklilik aylığının belirlenmesinde önemli rol oynar. Bu faktörlere dikkat edenler, bağlanacak emeklilik maaşını artırma şansını elde ederler. Peki emekli maaş nasıl arttırılır? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...
Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:10
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