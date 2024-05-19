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Hemşire Selen'in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır ölümde dikkat çeken gelişme

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavisi süren dedesine refakatçilik yapan hemşire Selen Bilgin, iddiaya göre kaldığı odada doktor sevgilisi Fatih A.'nın koluna enjekte ettiği iğne sonrasında hayatını kaybetti. Genç hemşirenin sır ölümü ardında birçok soru işaretini bırakmıştı. Olayın ardından başlatılan çalışmalar ile iğne ilacının ampulü Fatih A.'nın cebinden, enjektörün ise şüpheli sevgilinin çekmecesinden çıktı. Soruşturma devam ederken hemşire Selen'in son anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:06
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Hemşire Selen’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır ölümde dikkat çeken gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olay İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki Selen Bilgin, o gece dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastanede refakatçiydi. Ancak bir odada hareketsiz bulunan ve hayatını kaybettiği belirlenen Bilgin'in sır ölümünü aydınlatmak için düğmeye basıldı.

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Hemşire Selen’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır ölümde dikkat çeken gelişme

GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, önce bilgisine başvurulan ve Selen'in sevgilisi olduğu iddia edilen yoğun bakım doktoru Fatih A., daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı.

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Hemşire Selen’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır ölümde dikkat çeken gelişme

AMELİYAT ÖNCESİ KULLANILAN GÜÇLÜ BİR İLAÇ

Ortaya çıkan iddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin'in koluna ameliyat öncesi uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte edildi. Aile bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor iddiaları kabul etmedi. Soruşturmayı sürdüren cumhuriyet savcısı, Fatih A.'yı "Olası kasta kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye sevk etti.

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Hemşire Selen’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır ölümde dikkat çeken gelişme

Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında Adli Kontrol kararı vererek serbest bıraktı. Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.'nın adli Kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık doktor Fatih A.'nın tutuklanması talebinde bulundu.

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Hemşire Selen’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır ölümde dikkat çeken gelişme

İFADESİNDE ANLATTI: 'BAŞ AĞRISI İÇİN İLAÇ VERDİM'

Önce bilgisine başvurulan sonra şüpheli olan doktor Fatih A.'nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi Selen'in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi.