Hemşire Selen’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır ölümde dikkat çeken gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olay İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki Selen Bilgin, o gece dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastanede refakatçiydi. Ancak bir odada hareketsiz bulunan ve hayatını kaybettiği belirlenen Bilgin'in sır ölümünü aydınlatmak için düğmeye basıldı.