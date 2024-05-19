Hemşire Selen'in son görüntüleri ortaya çıktı! Sır ölümde dikkat çeken gelişme
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavisi süren dedesine refakatçilik yapan hemşire Selen Bilgin, iddiaya göre kaldığı odada doktor sevgilisi Fatih A.'nın koluna enjekte ettiği iğne sonrasında hayatını kaybetti. Genç hemşirenin sır ölümü ardında birçok soru işaretini bırakmıştı. Olayın ardından başlatılan çalışmalar ile iğne ilacının ampulü Fatih A.'nın cebinden, enjektörün ise şüpheli sevgilinin çekmecesinden çıktı. Soruşturma devam ederken hemşire Selen'in son anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:04Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:06