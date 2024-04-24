25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de su arıtma cihazı, Kablosuz kulaklık, cam matara, Tiny House uyguna satışa sunuluyor
A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Haftanın indirim listesinde ESCAMP 6500 Flat Tiny House, Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Hascevher Tencere Seti 6 Parça, Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ve Philips 55" UHD Smart Led Tv uygun fiyatı ile öne çıkıyor. İşte A101’de uyguna satışa sunulacak tüm ürünler…
A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 2 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL, JVC 50" UHD Smart Led Tv 12.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL, HiKING A41 Cep Telefonu 3.999 TL, Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL, Flavel Çay Makinesi 999 TL, Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL, Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL, Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL, Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte haftanın tüm indirimli ürünlerinin yer aldığı afiş…
A101 25 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL
JVC 50" UHD Smart Led Tv 12.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
HiKING A41 Cep Telefonu 3.999 TL
Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL
Flavel Çay Makinesi 999 TL
Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL
Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 379 TL
Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 549 TL
Arzum Dikey Süpürge 999 TL
Aprilla Apilatör 359 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL
Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL
Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL
ESCAMP 6500 Flat Tiny House 399.900 TL
Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 41.990 TL
Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 21.990 TL
Metal Çift Kişilik Karyola 2.799 TL
Metal Tek Kişilik Karyola 1.999 TL
Balance Bonel Yaylı Yatak 3.699 TL
Legend Lux Torba Yaylı Yatak 5.199 TL
Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL
Therapy Süngerli Yatak 1.899 TL
Roboom ABS Kabin Boy Valiz 529 TL
Roboom ABS Orta Boy Valiz 629 TL
Roboom ABS Büyük Boy Valiz 729 TL
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 459 TL
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