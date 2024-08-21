CHP Genel Başkanı, Mahmud Abbas'ın daveti üzerine Filistin'i ziyaret edecekmiş. Ne kadar hoş değil mi? İnsanlık adına küçük olsa da "yeni CHP" adına gerçekten büyük bir adım.Hâliyle, mezkûr adımın'ın tahliye haberleri arasında kaynamasına gönlüm razı olmadı, bugünkü yazı yolculuğumuzda ele almak istedim.Filistinli şehit sayısı 50 bine, yaralı sayısı da 100 bine yaklaştıktan sonra ziyaret edecek olsa da ziyaret ziyarettir.Keşke diyorum,hazır bu kadar anlamlı ziyaret yapacakken Paris Olimpiyatları'nda olduğu gibi yine üçlü gitseler, dosta düşmana karşı birlik mesajı verseler. Hemda'nı ziyaret eder, hatta bir Yasin okur; "dinlerarası diyaloğu" kendi çapında canlandırmış olurdu. (Valla çok düşündüm,için Filistin'de herhangi bir etkinlik alanı veya lokasyon bulamadım, kusuruma bakmasın.)Yok canım, Filistin ziyareti neden tehlikeli olsun; Özgür Bey'in'yi ziyaret planı yok ki? İsrail'in soykırım yaptığı bölgeyi değil de Mahmud Abbas'ın devletçilik oynadığı (Ramallah gibi) yerleri ziyaret edecek. Kaldı ki'ın "hâkim" olduğu hiçbir yeresaldırmaz.

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Ne yazık ki, Özgür Özel, şehit'nin liderliğinde vatanlarını özgürleştirmeyeçalışan mücahitleri "terörist" tesmiyeetmişti. Bu da nereden bakarsanız bakın, vatanımızıişgalden kurtarmak için örgütlenen'yi "terörist" saymaktan çok farksız değildir.Koltuğunu İsrail'le uyumuna borçlu olan'ın davetine icabet ederekFilistin'i ziyaret etmek söz konusu fecaati örtmez.Belki şöyle bir tiyatro kotarırlarsa işlerine yarayabilir: CHP'deki Ünal Çeviköz'lerden biri,'yle irtibata geçerek "kontrollü gerginlik senaryosu" üzerinde çalışılabilir.Şöyle ki:'nun "Özgür Özel'in Filistin ziyaretine izin vermeyiz" şeklinde bir açıklama yapması sağlanır. Buna mukabilde her zamanki celadetli sesiyle" diye rest çeker.Nasıl?.. Olmaz mı? Netanyahu ile tiyatro oynamak çok mu netameli?

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Peki, Filistin'i ziyaret etmeden evvel (samimiyet bakımından) protesto mitingine ne buyurulur? Hayır geç değil, CHP yapsın yeter ki. Gazze'de 317 gündür sivil halk katlediliyor, şimdiye değin susmaları zaten fecaat.Öyle vahşi bir katliam ki bu yanmış kömür olmuş çocuk nedir, bu gövde kimindir, bu minicik ayak hangi bebeğindir, bu kanlı yaşmak hangi annenindir belli değil. Kafaları kolları ayakları gövdelerinden kopartılmış, enkaz hâlindeki evlerin duvarlarına organları asılı kalmış Gazzelilere yapılan soykırımı karşısında sol memesinin altındaki cevahiri kurumayan hangi insan sessiz kalabilir ki?'insözü eşliğinde CHPsoykırımı protesto mitingi yapsa... Kadıköy,Beşiktaş, Bakırköy ayağa kalksa... Bu milyonlukgösteri sonucunda Latin Amerika dâhilGazze'ye ağlayan dünyanın tüm vicdanlı insanlarınıngönlünde CHP çiçek açsa olmaz mı?Anlamadım, "Mustafa Kemal'in öyle bir sözü yok" mu dediniz? Ona bakarsanız,'nın Suriyeli mültecilere karşı (Mustafa Kemal'e atfen) ürettikleri "Gereğinden fazla merhamet, vatana ihanettir..." sözü de yok.Pardon, miting de mi olmaz?Peki, soykırımcı İsrail Terör Örgütü'nü açık seçik destekleyen markalardan sadece birine (hiç değilse tek bir ürüne) boykot uygulanamaz mı?mı kızar?Özgür Özel, "Gölge etmeyin başka ihsan istemez!" diye rest çekemez mi?Bu da mı olmaz?E o zaman ne diye ışıklar içinde yatası'in Arafat'la kurduğu ilişkiden bahsederek "Filistin davasına" sahip çıkmaktan söz ediyor ki?