Kafkasya’daki tuzak

Suriye üzerinden İran ile Türkiye'yi savaştırabilselerdi hem Türkiye'nin tarih sahnesine çıkışına engel olacaklar hem de İran'a diz çöktüreceklerdi.

ABD de enerji yollarını istediği gibi tahkim edecek, Rusya ve Çin'e karşı çok büyük bir avantaj sağlayacaktı.

Hâliyle İsrail için de bölge dikensiz gül bahçesine dönüşecekti.

Başaramadılar

Her şeyden evvel İran ve Türkiye yönetimleri tuzağa düşmeyip sorumlu hareket etmeyi bildiler.

Takdir edersiniz ki, söz konusu iki ülkeden biri tuzağa düşseydi savaş kaçınılmaz olurdu. Mesela, Şah dönemi İran'ı olsaydı, ABD'nin tuzağına "gönüllü" düşer, Türkiye'ye saldırırdı. E tabi, Türkiye de bu saldırıyı (mecburen) karşılıksız bırakmazdı.

Haddizatında Suriye üzerinden İran- Türkiye savaşı çıkartabilselerdi 15 Temmuz'a da gerek duymayacaklardı.

Canım hiç alakasız olur mu? Ulu bilge Davutoğlu'nun "CHP ile koalisyon yapmamıza izin verilseydi 15 Temmuz yaşanmayacaktı..." sözüyle aynı kapıya çıkıyor işte.

Sonuç itibarıyla ne CHP ile AK Parti arasındaki o istikşafi görüşmelerden "restorasyon hükümeti" üretebildiler, ne İran sokaklarını karıştırarak bir şey elde edebildiler ne de Türkiye'deki seçimlerde istedikleri değişikliği gerçekleştirebildiler.

Uzun lafın kısası, süreç istemedikleri şekilde gelişti. O kadar ki Rusya ve Çin'e karşı avantaj elde etmek isterlerken İran, Çin'e daha da yakınlaştı. Türkiye de Ukrayna savaşı nedeniyle kuşattıkları Rusya'nın dünyaya açılan kapsısı oldu.

Gelgelelim, "tuzak kurmak" veya "yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak" huylarından hiç vazgeçmediler.

Şimdi de Kafkasya'ya el attılar

ABD'nin Ermenistan'la askeri tatbikat yapmasının başka bir izahı yok. (Ayrıca, NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger'in Ermenistan'a NATO'ya katılma çağrısı var, unutmayalım.)

Kafkasya'da bir taşla kuş sürüsü vurmayı hedefledikleri besbelli.

Malumunuz İran Ermenistan'ı, Türkiye Azerbaycan'ı, Rusya da hem Ermenistan'ı hem Azerbaycan'ı (bir nevi denge politikası marifetiyle) destekliyor.

Gerek mezkûr bölgenin etnik ve mezhebi bakımdan kırılgan oluşu ve gerekse Astana sürecinde birlikte çözüm arayan Rusya, İran ve Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan sorununda farklı düşünmeleri "küreselci bozguncuların" gözlerini kamaştırıyor.

Küresel bozguncular oldukça da kurnazlar...

Bir yandan Ermenistan'la askeri tatbikat yaparken bir yandan da Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi ilindeki seçimi kabul etmediklerini ilan ederek Azerbaycan'a gül uzatıyorlar.

Ne ki kurnazlıkları bu sefer işe yaramayacak gibi duruyor.

Putin, ABD ile ortak tatbikat yapması nedeniyle Ermenistan'ı hepten ABD'nin inisiyatifine bırakmak istemiyor. Söz konusu tatbikat nedeniyle "Erivan'da eksen kayması yaşandığına" dair yorumlara katılmadığını geçen gün söyledi.

Dahası, Paşinyan'la hiçbir sorununun olmadığını son derece manidar bir ifadeyle dile getirdi: "Yaşananları görüyoruz, anlıyoruz..."

İran da "yaşananları anlamış" olacak ki Azerbaycan'la diplomatik kanalları ivedilikle çalıştırmaya başladı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın