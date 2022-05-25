CHP'nin İBB Başkanı'nun gözden düşmesindeki "kırılma anı" sorulsa, hemen herkes aynı şeyi söyler.İstanbul'u sel götürürkensefasında olması veya ahali karda kıyamette mahsur kalmışken balık lokantasında ecnebilerle yarenlik etmesi veya habire yolda kalan İETT otobüsleri veya en büyük icraatınınolması veyahakkındaki o tescilli yalanı değil.Evet, bunların hiçbiri değil.İttifakla söylenen şu olacaktır:'yı gezisine davet etmesi!..Nasıl ki iletişim/algı faaliyetiyle İBB Başkanı oldu, aynı yöntemle cumhurbaşkanı olacaktı ama bu sefer evdeki hesap çarşıya uymadı.Aklı sıra kutuplaşmaya karşı, rövanşist duygulardan uzak, hülasa, herkesle olabilecek kadar ortopedik olduğu algısı üzerinden farkındalık yaratacaktı.tosladı.E tabii nefret söylemiyle mankurtlaştırılmış sosyolojiyi suçlayamazdı, her şeyden evvel oturduğu koltuğu onlara borçluydu.Hatasını da kabul etmedi.Tam aksine,'ın locadan düştüğünü kabul etmemek için her gösteride locadan atlayan Needleman'ı gibi yaparak, "Abdulkadir Selvi'yi de davet edeceğim" dedi, ama işe yaramadı.

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'nun bu saatten sonra dikiş tutması çok zor. Fakat yeniden göze girmesi için tek bir yol vardı, onu da'a kaptırdı.Nasıl mı?.. Buyurunuz size misal bir kurgu:"İletişimci arkadaşlarla konuştum. O programa çıkacağım..."Üyelerden biri cesaretini toplayıp itiraz eder.ÜYE 1: "Sayın Başkan, şaka yapıyorsunuz herhalde! O kanalı bizim camia sevmez. Hele o programın daimi konuğu'dan hepimiz nefret ederiz, biliyorsunuz...""Ben de onun için oraya çıkacağım ya!"Yönetim kurulu üyeleri hayretle birbirlerine bakarlar.ÜYE 2: "Bağışlayın efendim, ben anlamadım! Şayet istifa etmeyi düşünüyorsanız, kusura bakmayın ama bu hiç şık bir final değil...""Ne münasebet, yerimi daha da sağlamlaştıracağım."ÜYE 2: "Nasıl olur efendim! Kendisini hapse attıran'e 'Heykeli dikilsin' diyen'in programına çıktığınız için Aziz Yıldırım sizi tefe koyar!.. Zaten 'Seni affetmem bunu bil, seni bu seyirciyle göndereceğim...' demişti size.""Merak etmeyin, bu vesileyle onunla da aram düzelecek!"Bütün üyeler şok olurlar. Ali Koç devam eder."Rasim, Aziz Yıldırım'a sallayınca, 'Benim olduğum yerde Aziz Yıldırım aleyhinde konuşturmam, adını ağzına besmeleyle alacaksın!' diyeceğim. Sonra da yüklendikçe yükleneceğim. 'Boş konuşuyorsun!' diyeceğim. 'Yine böğürmeye başladın!' diyeceğim. 'Sabun gibisin!' diyeceğim..."Üyeler dinledikçe keyiflenirler.Hatta içlerinden biri "Sayın Başkan" dedi, "yanınızda delikli sabun da götürün, sosyal medya bayılır..."gülerek, "Yok canım, o kadarı da fazla olur" dedi. Hep birlikte güldüler.

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Sevgilida siyaseten gülmek istiyorsa böylesi bir algı faaliyetine ihtiyacı var.Nagehan ve Rasim'i kaçırdı. Her duruma müsait olduğu içinolabilir ama Rasim kardeşimiz kadar randıman alamaz.Eski AKP'li "taze muhalif" birilerini bulup fırça atması lazım.Aklıma'nun arkasında poz veren malum ekip geliyor. Ama toplu olmaz, hikâyenin etkisi düşer. İçlerinden sinsiyi, türbansız yazarı, espritüel gevşeği ve ağlak sakallıyı seçsin.Mesela, içlerinden herhangi bir Taha Akyol, "Hukukun üstünlüğü..." demeye kalmadan, "Hangi hukuk, Kuddusi Okkır'a hapishaneyi teneşir yapan FETÖ hukuku mu?" diyerek ağzının payını versin, bin tane CHP mitinginden daha etkili olmasa ben bir şey bilmiyorum.