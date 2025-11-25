'nun "CHP rüşvet çarkının müteahhitlerinden, yolsuzluklardan derhal arınmalı..." sözlerinden bunlar felaket rahatsız olmuş besbelli.Her ne kadar "Kılıçdaroğlu geç bile kalmış" diyerek söz konusu açıklamayı memnuniyetle karşılayan CHP'liler olsa da çoğunluk çok öfkeli.Öyle ki, yüzde 25'e demir atmış CHP'yi iktidar alternatifi hâline getiren Kılıçdaroğlu'na bir tek "AKP'li" demedikleri kalmış. Pardon, onu da diyenler var.Yine de hiçbir şey içlerini soğutmaya yetmedi, yetmiyor.Kolay değil tabii; "İkinci Atatürk" muamelesi yaptıkları'ndan arınmaları gerektiği ihsas ediliyor.Eskiden olduğu gibiveyaüzerinden işin içindensıyrılmak inandırıcı değil."Partimizin arınmaya ihtiyacı yok" da denilemez; savcılık iddianamesinde öyle belgeler var ki, izahı mümkün değil.Bu ahval ve şerait içinde dahi CHP'li dostlarıma kıyak mesabesinde bir öneride bulunmak istiyorum.

Mademki benim sevgili dostlarımın başları "arınmakla" dertte, bizzat "arınmanın" kendisini sorgulasınlar.Mesela, "Kirlenmek güzeldir" şeklindeki o eski reklam spotundan mülhem,diyerek başlayabilirler...Hiç unutmam, yüzde 40 iskontoyla satın aldığı kitapları yüzde 70 iskontoyla satan bir muhtereme, "Kendine kazık mı atıyorsun?" diye sorunca dudağının kıvrımına yerleşen acayip bir sırıtışla, "Sen anlamazsın" demişti, "Onun da kendine göre zevki var..."Yıllar sonra muhteremin zevkini öğrendim. Meğer ödeme yapmıyormuş.Neden kitapçılık yerine daha kârlı sektörlere yönelmediğini bilmiyorum.Benim bildiğim şudur: Söz konusu muhteremolsaydı seçmenden aldığı oyun karşılığını vermek gibi bir derdi asla olmazdı.diyerek kolları sıvar, önüne gelenikoparırdı.Belediyeye alınan araçları "israf" tesmiye eder, daha fazlasını kendisi alırdı.Temeltöreni düzenler, İSPARK'tan bile gündüz gözüyle zarar etmeyi başarırdı.Kitapçı muhterem çok değişik bir adamdı; eline fırsat geçse 16 milyondan zevk almakla yetinmez, tüm memleketi gözüne kestirirdi.

Hedonistler "Hayattan zevk almalı" düşüncesiyle maluldürler. "Arınmak" da takdir edersiniz ki "zevke" düşmandır. (Manevi zevk, bahsi diğer.)Hele ki zevk müptelası olmuşsan, arınmak demek bunalıma girmek demektir.İş yapıyorsun ama kimseye kazık atamıyorsun, çok zordur.Bundan daha zoru da bir önceki yazımda bahsettiğim,'ın robotik projelere devletten ve yatırımcıdan destek kazanmak amacıyla dile getirdiği yakın gelecekteki bolluk döneminde, zevk alabilmeyi başarmaktır. Hazretin iddiasına göre yapay zekâ ve robotlar sayesinde insanların iş ve paraya ihtiyaç duymayacakları bu dönemde zevk almak şöyle dursun "anlam krizi" boy gösterecekmiş.Musk'ın bu krize çözümünü hatırlayalım: "Hayatın anlamını arayın..."Peki hayatın anlamını bulanlar ne yapsın? Ki CHP'liler çoktan bulmuşlar: "Sıçra sıçra, sıçramayan Teayyiptir..."