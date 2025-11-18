Gazze soykırımı, eleştiriden her daim müstağni tutulantemelden sarstı.O kadar ki "inanmışlarını" bile artık kolayından taklaya getiremiyorlar.Hâlbuki öyle özenle inşa edilmiş bir masaldı ki,hangi katliamı yaparsa yapsın "güvenlik" tesmiye edilir, en masum İsrail eleştirisi bile "antisemitizm" heyulasıyla mahkûm edilirdi. Hâliyle, İsrail'le dayanışma refleks hâlinde tebarüz ederdi.Şimdi öyle mi ya. Marjinal aktivistlerden maada, bizzat "ana akım" denen Batı'nın kendi evlatları artık İsrail'in mahut zokasını yutmuyor.BM Filistin Özel Raportörü'nin "Ateşkes, İsrail'in soykırımını durdurmadı; hatta uygulanamadı bile..." şeklindeki sözleri bile bunun göstergesi.

***

"MAGA'cılar" var ya,'ın o "Önce Amerika"cı seçmenleri, İsrail'e verilen desteğin otomatiğe bağlanmasına acayip ifrit oluyorlar.Her geçen gün daha yüksek sesle "Bize ne İsrail'den, cebimizdeki paralar neden İsrail'e akıtılıyor..." diyorlar.İsrail'in "güvenlik kaygılarını" kendilerinden daha öncelikli sayılmasını içlerine sindiremiyorlar. (İsrail'in güvenlik kaygılarının da çoluk çocuk dâhil öldürme özgürlüğünden ibaret olduğunu yaşayarak gördüler.)Trump'ın "MAGA yörüngesinden" sapmasını da Amerika'daki İsrail'e bağlıyorlar.İşin en ilginç yanı, İsrail'in Amerika'da, İsrail'de olduğundan daha güçlü olduğunun görünebilir hâle gelmesi, asla yan yana gelmeyecek MAGA tabanı ile "ilerici Demokratları" buluşturmaya başladı.

***

Siyonistler sandılar ki Gazze'deki soykırım içeriklerini silerek veya görünmezleşmesini sağlayarak imajımızı kurtarırız. Tam aksine, sahibi oldukları dijital dünyanın da "foyasını" meydana çıkarmış oldular.Algoritmaların "kime karşı çalıştığı" adamakıllı sorgulanmaya başladı.Siyonizmin "güvenlik masalı" devasa bir illüzyondu, yıkılmaya başladı.Batı'nın o "harika çocuk" masalı da Gazze'de yok oldu.Çöküşün merkezinde, ABD siyasetini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiren siyonist lobinin gücü var.Siyonist lobinin en etkili manipülasyon araçlarından biri (İsrail'in kurtuluşuna hizmet etmek fikriyle kaim) "Hıristiyan siyonizmi"dir.Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi'in de dile getirdiği gibi, Hıristiyanlara yıllar yılı kiliseden siyasete kadar her yerde İsrail lehine propaganda yapıldı.Gerek Gazze'deki korkunç soykırım gerek Filistin'deki Hıristiyan nüfusa İsrail'in yaptığı zulüm, Amerikalı Hıristiyanların siyonistleri görmesine neden oldu.Siyonistlerin görülmesiyle birlikte "büyü" de bozulmaya başladı. Büyü bozulunca, çöküşün başlaması kaçınılmazdır.