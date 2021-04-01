CHP'ninHDPiçin "6 milyonoy almış partiye teröristgözüyle bakarsanızbunun karşısındayım..."demiş.Meselemiz, İBB Başkanı değil. Öyle olsa "Sabah akşam seçmene 'oynamak' yerine, birazcık da belediyecilik yapsan; kaç yıl geçti sadra şifa tek bir icraatın yok..." derdik.Meselemiz mantık.İBB Başkanı'nın lakırdısına dönecek olursak... Her şeyden evvel'ye terörist diyen yok.'yla iltisak ve irtibatı sorgulanıyor. Yani, mahut terör örgütüne "mesafe koymaması" eleştiriliyor.HDP'ye verilen oyun miktarı bu "iddiaları" çürütmez. Terör örgütüyle iltisak ve irtibatının olmadığının kanıtlanması gerekir."İddia" dememe bakmayın. Maksadım lafın dümenini şu soruya çevirmekti: İBB Başkanı, "İddia makamı iddiasını kanıtlamakla mükelleftir" şeklindeki hukuki bir gerekçe yerine neden seçmen sayısını dile getiriyor?Çünkü HDP'nin varlığı, hatta varlık sebebi söz konusu "iddiaların" kanıtı mesabesindedir.Haliyle İBB Başkanı da o çok bildik teraneyi terennüm ederek 6 milyon seçmen üzerinden "hükmünü" veriyor.Fakat bu mantıktan hareket edecek olursakonusunda da aynı hükmü vermesi gerekir.diyenlerin sayısı da 6 milyondan az değil.İBB Başkanı aynı mantıklademek zorundadır.Sayın İBB Başkanı'na dostane bir şekilde şuncağızı hatırlatmak isterim:Fazla "uyanıklık" mantık sorununu kapatmaya yetmez. Tam aksine, mantıksızlığın yanı sıra ahlak sorununa da neden olur.

***

Adalet her şeyi yerli yerine oturtmaktır. Seçmen üzerinden terör aklanamayacağı gibi demokrasi ve hukuk üzerinden de seçmen iradesi "hafife" alınamaz.dönemindeveyamavalını çok dinledik.Bu mantıktan hareketledenilecek mi? Öyle ya FETÖ deFetullah'ın "teknik nakavt" tesmiye ettiği teknikleyargıyı ele geçirmişti.Savcı, hâkim, polis hatta avukatına kadar "sistemi" kontrol etmişler, örneğin, marangoz imamdan aldıkları direktifle hüküm veren hâkimlerin yer aldığı "yargı düzeneğine" memleketteki bilumum"Hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk" demişlerdi."FETÖ hukukla yerleşti" diyediyemeyiz değil mi?Şunu diyebiliriz ama: Türkiye'de yargıyı FETÖ tasallutundan sandık kurtarmıştır. Şayeto kısık sesle o seçimi kazanmasaydı Türkiye'yi (15 Temmuz öncesinde) ele geçirmiş olacaklardı.

***

Dedim ya meselemiz mantık. En büyük mantıksızlık da FETÖ'ye tavır konusunda.Mesela, biridiyor, ötekişeklinde cevap veriyor.Daha önce söylemiştim, yineleyeyim: Biri sana yanlış yoldasın dediğinde, "Sen de vaktiyle yanlış yoldaydın" karşılığını vermekle muhatabının artık doğru yolda olduğunu ikrar etmekle kalmıyorsun, aynı zamanda kendinin de yanlış yolda olduğunu itiraf etmiş oluyorsun. Yani, kendi kendini ele veriyorsun haberin yok.Bir de ahlaksızlar var. Vaktiyle naçizane bir "uyarımızı" çarpıtarak bizi linç etme yarışına girenlere bakıyorum da bir kokainmanın üzerinden ne laflar ediyorlar. Şu kadarını söyleyerek bu parantezi kapatayım: Hırsızlık, yolsuzluk, yalan, iftira ve kumpas gibi ahlaksızlıklar, kokain çekmekten daha masum değildir.Bir kısım muhterem deüzerinden kıyametleri kopartmış,"muhafazakâr mahalle" ilearasındaki gönül köprülerini berhava etmekiçin sağda soldadiyecek kadar tozutmuşlardı.Sayın Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiği günden beri malum çevreler demediğini bırakmıyor, bu muhteremler Aydınlık gazetesinden Utku Reyhan kadar bile tepki göstermiyorlar.Şu hale bakın: Muhteremlerin "muhafazakâr mahalledeki" ifsat görevleri bitmiş de sıra malum çevrelerin "seküler mahalledeki" çalışmasına gelmiş gibi.düşmanlığında sanki dersin malum çevreyle vardiyalı çalışıyorlar.