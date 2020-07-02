Yeni doğan bebeklerine (Hamza Salih) varıncaya değinyapılan iğrenç saldırılara "muhalefetten" tepki gelmesi her şeye rağmen iyidir.Biraz geç de olsa, yetersiz de olsa, hatta itti-r meyle de olsa iyidir.Lakin söz konusu saldırıdaki veballeriyle yüzleştikleri sürece. Yoksa toplumsal baskıya boyun eğmenin dışında pek anlam taşımaz.Vebal dediğim, müstekreh boyuttaki nefret söylemi...Hangi birini örnek vereyim bilemiyorum. İstanbul İl Başkanları'ndan Faik Öztrak'a,'den Engin Özkoç'a kadar o kadar çok ki.Hele hele Canan Hanım'ın bir kadına asla yakışmayacak öyle akıl almaz tweetleri var ki sizinle paylaşmaya inanın haya ederim!Grup Başkanvekilleride maalesef öyle.'ın çocukları üzerinden vaktiyle "kurguladığı" öyle saygısız bir diyalog var ki ahlaki seviye bakımından Albayrak ailesine hakaret edenlerden farklı değil.Albayrak ailesine ve 1 günlük bebeklerine hakaret eden o "muhalif" haysiyetsizler nerde nasıl yetişti sanıyorsunuz?Bu zibidiler ne kadar hakaret ederlerse o kadar "" olacaklarını nerden öğrendiler?Lafın düzünü edelim: Bu rezilleri hep bu nefret söylemi var etti.Bu haysiyetsizler hep yüreklendirildi. Dahası, sırtları sıvazlandı.döneminde "Köprünün adını (......) koyun, gelen geçen üstünden geçsin" diyen o "" az mı alkışladılar?İşin garibi, hem fasılasız nefret suçu işleyip hem de "" matine - suare şekvacı oldular.

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Bu tarafta seviyesiz, ahlaksız söylemler yok mu peki?Hiç olmaz olur mu?Biz bile nasibimize düşeni aldık. Günlerce lince maruz kaldık sosyal medyada.Kimler tarafından hangi bildirilerle tehdit edilip nasıl hakarete uğradığımızı da bilenler bilir.Bunların bir kısmı koltuklarını kaybedince gerçek çehrelerini ortaya koydular. Ya diğerleri; menfaati için her şeyi yapma yeteneğine sahip o sinsi çehreliler? Neyse, geçelim.Fakat şu da var:Bunlardan hiçbiri CHP'deki gibi Grup Başkanvekili veya İl Başkanı düzeyinde değil.Her şeyden evvel burada mezkur düzeyde olmasına müsaade etmeyecek olan bir irade var.Peki o tarafta kim bu kepazeliklere engel olacak?Miting meydanlarında "Ana a ana a" diye küfreden o irade mi?

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Çokluk nefret suçu yayma merkezleri mesabesindeki sosyal medya platformları gitgide gayya kuyusuna dönüştü.Güya iletişim sağlanacaktı, toplumun arasındaki tüm irtibat tellerini koparttı.Geçmişten günümüze devam eden gönül köprülerini bile havaya uçuran, iç savaş zem-i ni oluşturur gibi mütemadiyen kin ve husumet pompalayan bu tezvirat merkezleri hakkında düzenleme şarttı.Bu meyanda, sosyal medya platformları hakkındaki düzenleme çalışmasını yürekten kutluyorum.Belki bu düzenleme yüzünden...Ölülere kadar hayasızca küfreden veya çatallı dilleriyle 1 günlük bebeklere varıncaya kadar saldıranların düşüncelerinden mahrum kalacağız.Ne yapalım, "Düşünün, çünkü henüz yasaklanmadı" şeklindeki film alıntısı sözlerle tepkisini ortaya koyan o "bilge" şahsiyetlerin düşünceleriyle idare edeceğiz artık.Hayır yani, hayatları boyunca bir cümlecik düşünce üretseler gam yemeyeceğim.