Son günlerde sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler nasıl bir dejenerasyon sürecinde olduğumuzu gözler önüne seriyor maalesef. Dini değerlerle alay edilen görüntüler tepki çektiği kadar sürecin buraya nasıl geldiğini ya da getirildiğini sorusunu da sorduruyor. Yıllardır övündüğümüz gelenek görenek, örf adet ve adabı muaşeret kuralları nasıl yıpratıldı nasıl hoyratça değersizleştirildi?

Çocuk denilecek yaşı geçmiş yetişkinliğe adım atmaya başlayan bu gençler hangi motivasyonla böyle şeyler yapabiliyor, yapmakla kalmayıp sosyal medyada paylaşıyor. Bu çocukları bu hale getiren süreç ne ve nereden başlıyor. Burada akla gelen ilk cevap tahmin edebileceğiniz gibi aile oluyor. Ebeveynleriyle diyaloğu kesilmiş, değersizleştirilmiş evlat profili maalesef birçok olayda karşımıza çıkıyor. Ya da anne babanın çocukları üzerinde "çocuktur bir şey olmaz" algısıyla savrulup giden çocuklar gençler karşımıza çıkıyor maalesef. Teşbihte hata olmaz şunu diyebilirsiniz "e tamam da hırsızın hiç mi suçu yok" peki burada hırsız kim, gelin birazda bunun cevabını bulmaya çalışalım.

Etkileşim için sosyal medyada pervasızca paylaşım yapanlar mı? stand up ya da sahnelerinde dini değerlerle alay edip adına gösteri diyenler mi? Ya da çocuklarımıza gençlerimize gerekli ahlaki ve dini değerleri yeterince anlatamayan anne babalar yani bizler mi?

Bana sorarsanız bu saydıklarımızın hepsi. Herkes üzerine düşeni yüklenirse bu yük hafifleyecektir. Aksi halde kartopu olan bu çöküş bir çığa dönüşüp herkesi altına alacak ne yazık ki.

Unutmayalım ki, toplumların yozlaşması kimliğini kaybetmesi geri dönülmez yokoluşları da beraberinde getirir. Bu yozlaşmanın ve ahlaki çöküşün önüne geçmenin de başlangıç noktası aile kavramının korunmasıdır. Çekirdek aile dediğimiz bu yapı sağlam olduğu sürece gelecek nesillere de sağlam bir toplum miras kalacaktır.