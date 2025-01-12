Bugün kaleme aldığımız konu, toplumun her kesimini ilgilendiren fahiş fiyat üzerine olacak yine.

Neden mi bu konu üzerinde duracağız? Sebebi aslında çok basit.

Gözünü hırs bürüyen, alın terinin karşılığı olan kazanca göz diken fırsatçılar maalesef bildiklerini okumaya devam ediyor.

Devletin ilgili kurumları özellikle market zincirlerine yönelik denetimlerini sıklaştırsa da anlaşılan o ki kesilen cezalar bu vicdansızlığın önüne geçmeye yetmiyor!

Bunu en iyi anlatacak bir örnek verelim isterseniz.

Muhabir arkadaşımız sabahın erken saatlerinde İstanbul'da hale giderek hal ve marketler arasındaki fiyat farkını haberleştirdi.

Hal ve marketler arasında 30, 40 ve 50 lira fark bulan ürünler var.

Aynı şehir aynı ürün halden markete gidene kadar iki kaa üç kata uzanan fiyatlar bulunuyor.

Durun bitmedi daha, sofralarımızda kullandığımız biber halde 60 lira iken muhabir arkadaşımızın gittiği bir markette tam 119 lira olduğunu tespit etti.

Bunun dükkân kirası, nakliye, işçi maaşı aklınıza gelen her ne varsa bir açıklaması olamaz.

Bu kul hakkıdır, bu fahiş fiyattır, vicdansızlıktır.

Ne yaptınız kardeşim!

İstanbul'un en uzun noktasına 40 km uzaklıktaki halden nakliye ücreti olarak kaç para ödediniz.

Tezgâhlarınıza getirene kadar pamuklara sararak mı taşıdınız bu ürünleri de, böylesine fahiş fiyat eklediniz.

Nakliye için kaç para yakıt ücreti ödediniz?

Jet yakıtı mı kullandınız da fiyatları ikiye üçe katlayıp öyle satışa sundunuz.

İşini ahlaklı bir şekilde yapan, makul kar marjı ile evini arabasını alan tatilini yapan dürüst esnaflardan farkınız ne? Haksız fiyat bindirmeleriyle sadece alın terini çalmıyorsunuz, anne babasından belki bir oyuncak, belki bir giysi isteyen çoluk çocuğun hakkına da giriyorsunuz.

Tamam, ekonomik sorunlar var, tamam ücretler yeterli olmayabilir, peki daha insanların hesabına bile yatmayan paraya göz dikmek neden?

Fiyat bindirmeleri, etiket değiştirme yarışları bitmeyecek gibi görünüyor. Vatandaşın boykot mücadelesi ne kadar etkili olur bilemeyiz. Geçen günkü yazımızda da ele aldığımız üzere, ilgili kurumlar bu vicdansızlar için daha caydırıcı tedbirleri hayata geçirebilir. Para cezasının yanı sıra süresiz kapatma düşünülebilir. Çünkü serbest piyasa adı altında bir ürün sadece iki sokak ötedeki markette bile çok farklı fiyata satılıyor. İş öyle bir boyuta geldi ki, devletin farklı alanlarda vatandaşı için yaptığı yatırım ve hizmetler bu fırsatçılar tarafından değersiz hale getiriliyor maalesef. Çünkü vatandaş pazara markete gittiğinde fahiş fiyatlar sonucu işin içinden çıkamıyor maalesef!



