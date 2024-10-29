ÖMER ÜRÜNDÜL

Kalitesiz bir karşılaşma izledik

Dün gece RAMS Park'ta ligimizin düşük seviyesini belgeleyen kalitesiz bir derbi izledik… Galatasaray, rahatlıkla 3 puanı kazanırken, belki erken olacak ama yarışta çok da önemli bir avantaj elde etti. Okan Buruk, Beşiktaş'ı iyi analiz etmiş. Onların duran top ve yüksek toplardaki ciddi rahatsızlığını göz önüne alarak, sahanın uzak bölgelerinde dahi kazanılan duran toplardan sürekli ortalarla gol aramayı düşündüler. Nitekim ilk gol böyle bir pozisyonda geldi. İkinci gol de benzer şekildeydi. Asisti veren de aynı kişiydi, sadece golü atanlar farklı isimlerdi. Çok iyi futbol mu oynadı, 'hayır' ama Galatasaray'ı zorlayacak bir rakip yoktu. Sahanın yıldızı Sanchez'di. Torreira bildiğimiz Torreira'ydı. Sallai'yi, en çok da Sara'yı beğendim. Beşiktaş'a gelince sergiledikleri futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Okan Buruk, İcardi'den vazgeçemediği için çift santrforlu, üçlü defans uygulatmaya başladı. Bu düzene karşı pozisyon olarak zorlamanız için önde kenarlarda hızlı oyuncularınız olacak. Ne Semih ne Rafa Silva bu tipte oyuncular değil. Rashica sakat olduğundan elinde bu tarzda sadece Muçi vardı. Çoğu maç oynattığın Muçi'yi niye 11'de oynatmadın? Sıradan bir İsveç takımı bu düzendeki Galatasaray'a bir devrede 3 gol attı. Son saniyede de dördüncüyü kaçırdı. Ben sezon başladıktan sonra 'İmmobile ile Rafa Silva çok önemli oyuncular ama fiziki düşüş başladı' dedim. Dün ikisi de sahada yok gibiydi. Birçok takımda bu tip yabancılar var. Bunları fazla göklere çıkarmayacaksın. Derbiyi anlatan kardeşim maç başında İmmobile'yi methetti. '8 golle gol kralı' dedi ama bunların 5'inin penaltıdan olduğunu belirtmedi.

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