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ÖMER ÜRÜNDÜL
Sallai’yi kazandı

Sallai’yi kazandı

20.10.2024, Pazar
Galatasaray karşısında öyle bir takım buldu ki kazanmak için çok fazla şeyler yapmasına gerek yoktu. Antalyaspor kolay top kaybediyor, hücumda etkili olamıyor. Top rakipteyken pres yapamıyor ve geride doğru yerleşemiyordu. Bu önemli ilkeleri yerine getiremeyen bir takımın yapabileceği fazla bir şey yoktu. Galatasaray çok fazla zorlanmadan güle oynaya kazandı. Okan Buruk dün gece Sallai'yi kazandı. Berkan, ihtiyaç duyduğunda hangi bölge olursa olsun 'Ben görev yerimde sırıtmam' mesajını verdi. İcardi de yine koşmadan 2 gol atarak moral depoladı! Mertens de ilk yarıda kalitesini yine açıkça gösterdi.
Okan Buruk, şansına da güvendiğinden gereksiz maceraları çok seviyor. Daha süre varken iki farklı önde olduğuna güvenerek mi çift santrfora dönüyorsun. Sakatlıkları olan Osimhen ve Barış Alper'i bozulan zeminde 15 dakika için niye riske ediyorsun? Osimhen jeneriklik bir gol attı ama ya sakatlığı nüksetseydi! Türkiye Ligi'nde İstanbul'un 3 büyüklerini biraz zorlayacak 3 takım var. Diğerleri karşısında puan kaybetmezler. Ancak hediye ederler. Sizlere iki çarpıcı örnek. Birincisi; Göztepe karşında 2 farkı koruyamayan F.Bahçe ve Kasımpaşa karşında 3 farkı koruyamayan G.Saray.
Son olarak Okan Buruk'a çok önemli bir tavsiyem var. Bu maça aldanıp sakın çarşamba günü Avrupa Lig'inde oynayacağı İsveç takımının karşısına da çift santrfor çıkma. Unutma o takım son maçta Roma'yı mağlup etti!
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