Haritayı önünüze seriyorsunuz. Kosova'dan başlayıp Ukrayna'ya, Karabağ'dan Irak'ın kuzeyine, kuzey Suriye'den Doğu Akdeniz'e hatta Yunanistan sınırına kadar bir çember çiziyorsunuz. Bölgesel ateş çemberi içinde bir istikrar ve güven adası olarak Türkiye'yi görüyorsunuz. AK Parti'nin dün gerçekleşen grup toplantısında Cumhurbaşkanı'ın, İbn-i Haldun'a atfen söylediği gibi,Ama bin yıldır bu topraklarda bedelini ödeyerek yaşıyorsanız, kendi kaderinizi kendiniz tayin ediyorsunuz!Bugün Gazze'deki trajediyle yüzleştiğinizle,gibi konuları, küresel sistemde dile getiren tek bir ülke (Türkiye) ve tek bir liderle (Tayyip Erdoğan) karşılaşıyorsunuz.Nitekim partisinin grup toplantısı çıkışında Sn. Erdoğan'a Mısır'ın, Gazze sınırındaki Refah Kapısı'nın tahliye ve yardım operasyonları için açılıp açılmayacağını sordum. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bu konuyu konuştuğunu ancak kadın çocukların yığıldığı ve bu son nefes borusunun da bombalandığını, durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi.... AK Parti Sözcüsüile 2011 yılına gittik. İsrail, o tarihte de Gazze'y ibombalıyordu. Kahire ziyaretini tamamlayanSn. Erdoğan, Ömer Çelik ve -dönemin- MİTMüsteşarı'ı Mısır'da bırakmıştı.Bu iki etkili isim 11 gün Mısır'da kalmış, açıkhava cezaevi durumundaki Gazze'ye, RefahKapısı (Mısır) üzerinden insani yardımların ulaştırılmasıiçin büyük mücadele vermişti. Sn.Çelik'in de dediği gibi o tarihteki olay, bugünekıyasla daha küçük ölçekli olmasına rağmen,çocuklara çikolata gönderilmesi bile günleribulmuştu.

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Elbette, Filistin Davası, Kudüs'ün statüsü Müslüman Türk milleti için hassas nokta. Gazze'deki katliam nedeniyle yüreği sızlayan Türk insanı, yakın terör tehdidi karşısında bir beka sınamasından da geçiyor. ABD'nin, YPG terör örgütüne hamilik yapma ve petrol bölgelerini kontrol etme hesabıyla Fırat Nehri'nin doğusundaki Suriye sahasında 23 üs ve kontrol noktası oluşturduğu herkesin malûmu. Bu bölgede terörle mücadele maksadıyla konuşlanan Türkiye'ye ait SİHA'nın düşürülmesi hâlâ sıcaklığını koruyor. Teröristlere karşı faaliyet yürüten bir müttefike ait hava aracının ABD tarafından tehdit olarak sunulması,bahanesi tabii ki tatmin edici olmaktan uzak. Aksine, sözde DEAŞ'ı etkisizleştirme iddiasıyla YPG'yi silahlandıran ABD'nin, Türkiye'yi terörle mücadelede sınırlama hamlesiyle karşı karşıyayız! Bu gerçeklik karşısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuzey Suriye'deki operasyonlarla ilgili tavizsiz mesajlar vermeyi sürdürdü:Yetmedi,diye vurguladı.1990 ve 2003 yıllarındaki Körfez Savaşlarından kalma planların farkında olduklarını kayda geçiren Erdoğan, müttefiklik hukukuna aykırı tutumların her ülkeye kendi yolunu çizme hakkı tanıyacağının da altını çizdiTerör örgütünün yönetici kadrosunuetkisiz hale getirmeyi sürdürecek.YPG'nin, bir tür devlet otoritesinedönüşmesine geçit vermeyecek.Terör örgütünün para kaynaklarını kesecekve bu amaçla petrol tesislerini, sevkiyatkapasitesini, iletişim sistemlerini meşru hedefkabul edecek.Nokta operasyonlarına ara vermeyecek.YPG'nin, yerel unsurları silah altına alma,mahkeme kurma, vergi tahsilatı yapma gibi faaliyetlerinifelç edecek hamlelerde bulunacak.Suriye'nin Rakka bölgesinin derinliklerinekadar uzanan bölgede, çoğunluğunuArap aşiretlerin oluşturduğu ve o topraklarınasli sahiplerinin tepkilerini dikkatle izleyecekve YPG'nin güç gösterisini kıracak politika vearaçları devreye sokacak...Bu sadece vur kaç operasyonu değil. Oyunu bozma operasyonu olarak yürütülecek.