BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?

DEVLET KATKISI ORANI YÜZDE 20 OLDU

Yayımlanan karara göre, bireysel emeklilik hesabına Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinde devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak tespit edildi. Düzenleme, işveren tarafından ödenen katkı paylarını kapsam dışı bırakıyor. Buna göre yalnızca katılımcıların kendi adlarına yatırdıkları tutarlar üzerinden devlet katkısı hesaplanacak.

Söz konusu oran, daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu. Yeni oran, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.