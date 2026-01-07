Viral Galeri Viral Liste BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?

BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yapılan katkılara sağlanan devlet desteği 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, BES kapsamında bireysel emeklilik hesabına Türk lirası cinsinden yatırılan katkı payları için uygulanan devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Daha önce yüzde 30 olan oran, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak şekilde düşürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 13:20
BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yönelik devlet katkısında 2026 yılıyla birlikte önemli bir değişiklik yapıldı. Uzun vadeli tasarrufu teşvik etmeyi amaçlayan yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi. Milyonlarca katılımcıyı ilgilendiren karar, devlet katkısı oranı ve ilave destek tutarlarını yeniden belirledi.

BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?

DEVLET KATKISI ORANI YÜZDE 20 OLDU

Yayımlanan karara göre, bireysel emeklilik hesabına Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinde devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak tespit edildi. Düzenleme, işveren tarafından ödenen katkı paylarını kapsam dışı bırakıyor. Buna göre yalnızca katılımcıların kendi adlarına yatırdıkları tutarlar üzerinden devlet katkısı hesaplanacak.

Söz konusu oran, daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu. Yeni oran, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.

BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?

İLAVE DEVLET KATKISI 500 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Kararda dikkat çeken bir diğer başlık ise cayma hakkına ilişkin düzenleme oldu. Buna göre, çalışanın cayma hakkını kullanmaması ve gerekli şartları sağlaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere verilen ilave devlet katkısı tutarı 500 lira olarak belirlendi.

Bu destek, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kapsamında katılımcıların sistemde kalıcılığını artırmayı hedefliyor.

BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?

DÜZENLEME 1 OCAK 2026 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Devlet katkısı oranı ve ilave katkı tutarına ilişkin tüm düzenlemeler, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak. Yeni uygulama, BES'e yatırım yapan mevcut katılımcıların yanı sıra sisteme yeni dahil olacak vatandaşlar için de bağlayıcı nitelik taşıyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yapılan bu değişikliklerle birlikte, 2026 yılı itibarıyla devlet katkısının kapsamı ve oranı netleşmiş oldu.

SON DAKİKA