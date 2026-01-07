BES’te devlet katkısı 2026’da yeniden düzenlendi! Oran yüzde kaç oldu?
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yapılan katkılara sağlanan devlet desteği 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, BES kapsamında bireysel emeklilik hesabına Türk lirası cinsinden yatırılan katkı payları için uygulanan devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Daha önce yüzde 30 olan oran, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak şekilde düşürüldü.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 13:20