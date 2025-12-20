Parti'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu rapor, tarihi değer taşıyor.- Türkiye'nin terörle mücadeledeki askeri başarısınıtahkim etme iradesini tam olarak yansıtmakta.- Aceleciliğin yaratacağı güvenlik ve meşruiyet risklerini dikkate almakta.- Bugünkü çabanın bir çözüm süreci değil,olduğunun altını çizmekte.- Hukuki adımların atılmasını iseendekslemekte.- AK Parti'nin,Adı neolursa olsun asli meseleye bakışı, 23 yıllıkiktidarı döneminde katettiği mesafe deraporun ruhunu yansıtmakta.- Şehitlerin aziz hatırasının ve gazilerimizin büyük fedakârlığının mutlak manada gözetildiği rapor, 4asla tartışma konusu olmadığını en güçlü şekilde kayıt altına almakta!- İçinden geçmekte olduğumuz sürecin; devletin kendi egemenlik alanında, kendi hukukuyla ve kendi tarihsel tecrübesiyle yürüttüğü stratejik bir tasfiye ve uyum süreci olduğu da net biçimde vurgulanmakta. Bir başka ifadeyle...söz edilmekte.süreci, Suriye ve Irak boyutuyla ele alınanstratejisinin de tamamlayıcı parçası olarak tanımlanmakta. Terörsüz Türkiye hedefinin, Terörsüz Bölge perspektifiyle birlikte düşünüldüğü belirtilerek, bilhassa Suriye ve Irak'ta oluşan otorite boşluklarının terör örgütleri tarafından yeniden istismar edilmesine asla izin verilmeyeceği keskin bir yaklaşımla ortaya konulmakta.

- AK Parti'nin raporu,çarpıcı dille yansıtmakta. Güvenliktedbirlerinin yanı sıraeksenindeyepyeni bir dönemin kapısını aralamakta.- DEM Parti'nin,vehayalini bir an önce gerçekleştirmehırsıyla ortaya attığı fikirlerin,çokçok aştığını da hatırlatmakta fayda var.- Genel ve kapsamlı bir yasal düzenlemenin, FETÖ başta olmak üzere birçok terör örgütü mensubu için sonuçlar doğurabileceği, yani riskler üreteceği de kabul edilmek durumunda. Bu nedenle,kaleme alınması zamanın ruhuna da uygun düşmekte.- Terör örgütünün silah bırakmasının, farklı adlarla kurulu tüm yapılarının tasfiyesinin, böylece varlığının sona erdiğinin devlet tarafından teyit ve tespitinin ardından hukuki reform aşamasına geçilecek olmasını da not etmek gerek.- Örgütteki konumuna, rolüne, eylemlilik durumuna göre kişi bazlı analizlerden sonra ceza infaz şartlarının gözden geçirilmesini takiben, sadece örgütün tasfiyesi ile sınırlı olmayan iddialı demokratikleşme hamleleri içinbeklenmesi ise tek çıkar yol olarak karşımıza çıkmakta!